Лондон назвал ошибкой потерю документов об эсминце Defender

Потерю документов с планами следования британского эсминца Defender через российские территориальные воды в Черном море в Лондоне считают ошибкой, допущенной конкретным человеком. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, передает Би-би-си.
«Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком», — сообщил замглавы военного ведомства, выступая в палате общин.
Куин принес извинения за инцидент с потерей документов. Кроме того, он признал, что часть бумаг была помечена грифом «секретно» и предназначалась только для глаз сотрудников секретной службы Соединенного Королевства.
Замминистра отметил, что сейчас военные проверяют, все ли утерянные документы на месте, а также обстоятельства, при которых их содержание было опубликовано. Куин не исключил, что власти пересмотрят порядок обращения с секретными данными.
Депутаты палаты общин спросили Куина, будут ли власти расследовать действия сотрудников Би-би-си, которым передали документы и которые опубликовали их содержание. На это замминистра ответил, что «в идеальном мире» подобного произойти не могло, признал, что сотрудники корпорации повели себя в итоге ответственно и вернули бумаги. Куин подчеркнул, что первоначальная ошибка заключается именно в утере документов их сотрудником, а не в том, что они оказались у СМИ.
В воскресенье Би-би-си сообщила, что в их распоряжении оказались секретные военные документы о маршрутах прохода эсминца Defender в Черном море и представлялись вероятные реакции Москвы на нарушение границ. Промокшую папку с документами принес в корпорацию «представитель общественности», нашедший их за остановкой общественного транспорта.
В Минобороны заявили, что сотрудник, потерявший бумаги, сам сообщил об этом, сейчас ведомство проводит расследование. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после новостей об утере секретных документов написала: «Зачем нужны “русские хакеры”, если есть британские автобусные остановки?».
Эсминец Defender 23 июня нарушил границы России в районе мыса Фиолент у берегов Крыма и на три километра углубился в территориальные водыРоссии. Экипаж не реагировал на предупреждения российских военных, корабль вышел из вод только после стрельбы и бомбометания по курсу.
Москва назвала инцидент подготовленной провокацией, британскому послу вручили ноту протеста. В Лондоне сначала отрицали факты стрельбы по курсу эсминца, однако после комментариев находившегося на борту корреспондента Би-би-си и капитана корабля признали, что выстрелы были. Власти Британии настаивают, что осуществляли мирный проход в водах Украины в соответствии с нормами международного права, поскольку не признают присоединение Крыма к России.
Начальник Генштаба Соединенного Королевства генерал Николас Картер называл произошедшее просчетом, который мог привести к неуместной эскалации. В российском МИДе предупредили, что в следующей раз моряки могут стрелять «не по курсу, а по цели».