00:37 (мск), источник: ТАСС
Байден подтвердил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия
Президент США добавил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Тегераном группировок в Ираке и Сирии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник американский лидер Джо Байден перед переговорами с израильским президентом Реувеном Ривлином в Белом доме.
«Иран никогда не получит ядерное оружие при моем президентстве», — отметил глава вашингтонской администрации, указав, что обсудит ситуацию вокруг Ирана с Ривлином.
Он добавил, что отдал распоряжение о нанесении авиаударов по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, которые, по версии Вашингтона, нападали на американских военнослужащих. Президент пояснил, что руководствовался второй статьей американской конституции, которая позволяет главнокомандующему прибегать к военным действиям в качестве самообороны. «И у меня есть такие полномочия в соответствии со второй статьей [конституции], и даже те в Конгрессе, кто не желает признавать это, признали, что это так», — отметил Байден.
Американский лидер также подчеркнул, что его обязательства перед Израилем «неизменны» и что он «непоколебимо привержен самообороне» еврейского государства. Глава Белого дома выразил поддержку нормализации отношений Израиля со странами Африки и Ближнего Востока.
Он рассказал, что «очень скоро» примет в Вашингтоне нового
Ривлин отметил, что у Израиля нет лучшего союзника, чем Соединенные Штаты, и что демократические ценности связывают обе страны.