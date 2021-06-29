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10:51 (мск), источник: ТАСС

Силуанов: антикризисная программа России была сфокусирована на укреплении здравоохранения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС. Антикризисная программа РФ была сфокусирована на укреплении системы здравоохранения и поддержке наиболее уязвимых слоев населения, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы».

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Источник: Reuters

«Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов», — отмечается в статье.

По словам Силуанова, основная задача, которая стояла перед правительством РФ, — добиться максимально своевременной реализации запланированных мер, их адресности и результативности.
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При этом в результате выполнения антикризисной программы были достигнуты следующие результаты: предотвращен неконтролируемый рост заболеваемости, сохранена устойчивость реального и финансового секторов, сглажено влияние кризиса на рынок труда, обеспечена поддержка доходов населения, восстановлена в короткие сроки потребительская и деловая активность.

«В целом расходы на национальную экономику повысились по сравнению с докризисным планом на 17%, на социальную политику — на 10%», — отмечается в статье.

По оценкам Силуанова, при формировании антикризисной программы правительство РФ обеспечило сочетание поддержки оказавшихся под ударом секторов, групп бизнеса и категорий экономических агентов, при этом одновременно ставилась задача добиться максимально высокой эффективности использования выделяемых средств.

Также Силуанов подчеркнул необходимость по мере восстановления экономики переходить к постепенному завершению антикризисной поддержки, чтобы не допустить дисбаланса экономики (в частности, в виде повышенных уровней инфляции и инфляционных ожиданий), поскольку медленный выход из стимулирующей политики несет риски как для отдельных стран, так и для всей мировой экономики и глобальной финансовой системы.

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