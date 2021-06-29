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15:12 (мск), источник: Газета.Ру

Виктория Дайнеко рассказала, почему идет в Госдуму от «Зеленой альтернативы»

Певица Виктория Дайнеко на проходящей в Москве пресс-конференции партии «Зеленая альтернатива» рассказала, почему решила выдвигаться в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я все-таки считаю, что люди, у которых есть голос, обязаны своим опытом и примером показать своим слушателями, читателям или подписчикам показать пример того, как мы, начиная с себя, здесь и сейчас можем улучшить нашу жизнь. В принципе, экология — тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений — освещать и делиться этим. Любовь к своей планете правильно прививать так же, как любовь к родителям».

Также певица прокомментировала недавнюю попытку бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой принять участие в выборах в Госдуму.

«Критика Юлии Волковой была причиной моих сомнений и длительных раздумий. Когда люди из одной профессии приходят в другую, а, тем более, в политику, то сразу возникает огромное количество вопросов. Так как наша партия разделяет мои интересы и мое желание внести изменения в нашу повседневную жизнь, то было бы странно бояться какого-то хейта или прочих комментариев. Я привыкла за свою жизнь к тому, что люди говорят. Главное, знать свою правду и мотивы и не обращать внимания на посторонние негативные комментарии», — передает слова Дайнеко корреспондент «Газеты.Ru».

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