15:12 (мск), источник: Газета.Ру
Виктория Дайнеко рассказала, почему идет в Госдуму от «Зеленой альтернативы»
Певица Виктория Дайнеко на проходящей в Москве
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«Несмотря на то, что моя основная профессия — певица, я
Также певица прокомментировала недавнюю попытку бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой принять участие в выборах в Госдуму.
«Критика Юлии Волковой была причиной моих сомнений и длительных раздумий. Когда люди из одной профессии приходят в другую, а, тем более, в политику, то сразу возникает огромное количество вопросов. Так как наша партия разделяет мои интересы и мое желание внести изменения в нашу повседневную жизнь, то было бы странно бояться