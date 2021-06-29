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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

Кабмин после поручения Путина на съезде ЕР выделил 30 млрд руб. на ремонт дорог

Правительство выделило 30 млрд рублей регионам на ремонт дорог. Как уточнил во вторник сайт «Единой России», соответствующее поручение на съезде партии дал президент Владимир Путин.

Источник: «Единая Россия»

Отмечается также, что средства поступят в Росавтодор, который должен в течение месяца заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами.

«[Росавтодору] осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительства до 1 февраля 2022 года», — отмечается в документе.

Напомним, что на съезде ЕР глава государства подчеркнул, что средства в объеме 30 млрд рублей нужно направить в субъекты как можно быстрее, а необходимо это для того, «чтобы коллеги на местах могли использовать их уже в летние и осенние месяцы, то есть в оптимальный период для проведения качественных дорожных работ».

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