Кабмин после поручения Путина на съезде ЕР выделил 30 млрд руб. на ремонт дорог

Отмечается также, что средства поступят в Росавтодор, который должен в течение месяца заключить соглашения о межбюджетных трансфертах с регионами.
«[Росавтодору] осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительства до 1 февраля 2022 года», — отмечается в документе.
Напомним, что на съезде ЕР глава государства подчеркнул, что средства в объеме 30 млрд рублей нужно направить в субъекты как можно быстрее, а необходимо это для того, «чтобы коллеги на местах могли использовать их уже в летние и осенние месяцы, то есть в оптимальный период для проведения качественных дорожных работ».