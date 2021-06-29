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29 июня, источник: РБК

Гватемала попросила вернуть аванс за «Спутник V» из-за задержки поставок

В апреле Гватемала заключила с российской стороной контракт на покупку 16 млн доз вакцины и заплатила аванс в размере 6 млрд руб. Однако пока, по данным властей, в страну было поставлено только 150 тыс. доз.

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Источник: Reuters
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Гватемала хочет добиться от России возврата денег, выплаченных за вакцину от коронавируса «Спутник V», из-за задержек с поставками препарата. Об этом на конференции сообщила министр здравоохранения страны Амелия Флорес, видео в своем Twitter опубликовала журналист Андреа Домингес.

«Мы просим <…> возврата денег. И если у них [российской стороны] позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», — заявила Флорес (цитата по Republica.gt).

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По словам министра, она направила соответствующее обращение в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Глава МИД Гватемалы Педро Броло заявил, что затронул этот вопрос во время своей поездки в Россию на прошлой неделе.

РБК направил запрос в РФПИ.

В апреле Минздрав Гватемалы сообщил, что заключил с российской стороной контракт на поставку 16 млн доз «Спутника V». Тогда же власти объявили, что приступили к выплате аванса, который соответствует 50% от покупки всей партии и составляет 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд руб). 5 мая в страну доставили первую партию российской вакцины. В настоящий момент, как отмечает Reuters, Гватемала получила только 150 тыс. доз вакцины.

Министерство здравоохранения Гватемалы зарегистрировало российский препарат в конце февраля. В стране также применяются Moderna и AstraZeneca, которые им поставили безвозмездно или в рамках механизма COVAX.

Население Гватемалы — около 18 млн человек. На сегодняшний день хотя бы одну дозу препарата получили 4,2%, передает Reuters.

Наталия Анисимова, Анна Левинская

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