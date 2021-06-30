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01:08 (мск), источник: ТАСС

Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Бразилии временно приостанавливает реализацию контракта на закупку индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщил во вторник Минздрав южноамериканской республики.

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Источник: AP 2021

«По рекомендации Главного контрольного управления (CGU, имеет статус министерства при администрации президента — прим. ТАСС) Минздрав принял решение временно приостановить контракт по Covaxin», — сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. Как уточняется, предварительный аудит CGU не выявил нарушений при заключении контракта, однако в ведомстве приняли решение более детально провести его анализ «в целях обеспечения контроля и соответствия».

«Необходимо подчеркнуть, что федеральное правительство [до сих пор] не заплатило ни одного сентаво за Covaxin. Данная мера не повлияет на темпы прививочной кампании против COVID-19», — утверждают в Минздраве.

Ранее во вторник телеканал CNN Brazil сообщил о намерении правительства приостановить закупку индийского препарата на фоне обвинений в коррупции при заключении контракта. На прошлой неделе в распоряжение газеты Estado de S. Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла $1,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 долларов за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта.

Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся официальным представителем правительства в парламенте страны.

По информации газеты Folha de S.Paulo, в Минздраве также не исключают возможности отказа от контракта.

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