Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции

01:08 (мск), источник: ТАСС
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«По рекомендации Главного контрольного управления (CGU, имеет статус министерства при администрации президента — прим. ТАСС) Минздрав принял решение временно приостановить контракт по Covaxin», — сообщила
«Необходимо подчеркнуть, что федеральное правительство [до сих пор] не заплатило ни одного сентаво за Covaxin. Данная мера не повлияет на темпы прививочной кампании против COVID-19», — утверждают в Минздраве.
Ранее во вторник телеканал CNN Brazil сообщил о намерении правительства приостановить закупку индийского препарата на фоне обвинений в коррупции при заключении контракта. На прошлой неделе в распоряжение газеты Estado de S. Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла $1,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 долларов за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса.
В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта.
По информации газеты Folha de S.Paulo, в Минздраве также не исключают возможности отказа от контракта.