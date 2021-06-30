Власти поищут виноватых в срыве сроков модернизации Восточного полигона

1 июля истекает срок, к которому правительство и ОАО РЖД в лице премьера Михаила Мишустина и гендиректора монополии Олега Белозерова должны рассмотреть вопрос «об ответственности должностных лиц, допустивших срыв сроков реализации планов-графиков мероприятий» по модернизации БАМа и Транссиба. Такой пункт содержится в закрытой части перечня поручений президента РФ от 5 июня по вопросам развития этой железнодорожной инфраструктуры, рассказали «Ъ» источники, знакомые с полным текстом документа.
О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Формально показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона (144 млн тонн), достигнуты уже в 2020 году вместо 2021 года. Вместе с тем задержки с вводом конкретных объектов нередки.
Так, Счетная палата в 2019 году заявляла, что, хотя по паспорту проекта в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, по итогам года был принят лишь один объект (см. «Ъ» от 11 апреля 2019 года). В 2019 и 2020 годах инвестиции в стройку на Восточном полигоне были освоены не полностью из-за проблем с подрядчиками и кадрами.
Также, согласно поручению президента, до 15 апреля 2022 года Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Федеральное казначейство, ФНС и ФАС должны провести проверку соблюдения законодательства при использовании государственных ресурсов, выделенных на развитие Восточного полигона. Первая очередь этого проекта оценивалась в 520,5 млрд руб., вторая — в 719,8 млрд руб. (может подорожать до 759,1 млрд руб.), обсуждается третья очередь. Финансируется Восточный полигон из инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета.
До 15 января Счетная палата должна провести контрольные мероприятия на предмет эффективности и результативности использования средств, привлеченных на расширение Восточного полигона за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки, в том числе надбавки на капремонт. В Счетной палате «Ъ» подтвердили, что такое поручение есть, и сейчас прорабатывается его включение в план работы.
Целевая надбавка на капремонт инфраструктуры в 2% была исходно введена в 2017 году на один год, и должна была исчезнуть из базы индексации с 2018 года. ОАО РЖД уговорило потребителей сохранить ее при одновременном обнулении экспортной надбавки в 8% с 2019 года (см. «Ъ» от 19 октября 2018 года). Однако экспортную надбавку на все грузы, кроме нефтепродуктов и алюминия, в итоге тоже сохранили, проиндексировав и порожний пробег полувагонов на 6%, а также ввели новую надбавку — в 1,44% (потом 1,5%) на компенсацию изменений налогового законодательства. Средства от надбавок должны были использоваться в том числе на строительство объектов комплексного плана модернизации инфраструктуры, к которым относится и развитие Восточного полигона.
В ОАО РЖД, Федеральном казначействе, ФАС от комментариев отказались, в правительстве и других перечисленных ведомствах не ответили на запрос «Ъ». При этом источники «Ъ» в ряде адресатов подтвердили получение поручений.
Собеседник в отрасли говорит, что, если искать виноватого, в первую очередь следует винить ответственных за затягивание проектирования и неправильную организацию работ. В частности, вместо того, чтобы первыми выполнять работы, которые принесут наибольший результат, стройку было решено вести сплошными блоками без оглядки на самые острые потребности грузоотправителей. Также источник «Ъ» говорит о вине генподрядчиков, а прежде всего ответственных за механизм их выбора. Субподрядчики, по мнению собеседника «Ъ», ни в чем не виноваты, равно как не стоит возлагать ответственность и на строительный блок ОАО РЖД.
Если говорить в целом о позднем начале работы над расширением Восточного полигона, а не только с момента утверждения проекта, то на задержку косвенно повлияли сами чиновники, которые в начале десятилетия активно подвергали сомнению востребованность БАМа и Транссиба.
Поскольку одним из исполнителей поручения по определению виновных в срыве сроков строительства выступает глава ОАО РЖД Олег Белозеров, фокус ответственности будет скорее не на текущем менеджменте монополии, а на лицах, которые уже далеки от проекта, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Если бы проверка была для ОАО РЖД внешней, то риски для руководства компании были бы выше, отмечает он. Эксперт полагает, что проблема с реализацией проекта, в частности, связана с установленными KPI для ОАО РЖД, когда вместо ввода объектов инфраструктуры целевым показателем установлен тоннаж провозимых грузов. В результате номинально цели достигнуты, но за счет технологических решений (например, обезличивания парка), в то время как ряд объектов не были построены и введены в срок.
Наталья Скорлыгина