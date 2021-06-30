07:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин ответит на вопросы россиян в формате прямой линии
Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Накануне
Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году