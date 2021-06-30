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07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин ответит на вопросы россиян в формате прямой линии

Президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в формате прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что россиян, которые обращаются на прямую линию президента с вопросами, волнует тема экономики и выход из кризиса. При этом он отметил, что вопросов по международным делам поступает гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Представитель Кремля также анонсировал развернутый ответ Владимира Путина в ходе прямой линии по теме добровольной вакцинации в стране.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году из-за пандемии она также не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.

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