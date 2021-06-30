Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
12Лучшим фотопортретом года стал снимок об одиночестве
12Акция «Свеча памяти»
01:52 (мск), источник: РБК

Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за коронавируса

Ведомство внесло Россию в список стран с повышенным риском заражения COVID-19. Запрет будет действовать с 1 по 31 июля, он не коснется россиян, которые временно находятся в Чехии и неотложных поездок.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам поездки в Россию из-за повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией, вызванного новой мутацией SARS-CoV-2. Об этом говорится в приказе ведомства.

Мера будет действовать с 1 по 31 июля, она касается всех граждан Чехии и иностранцев, постоянно проживающих в стране.

Отмечается, что россиян, которые временно находятся в Чехии, запрет не затронет.

Также исключение сделают для неотложных поездок, о которых нужно предварительно сообщить властям.

Novinky со ссылкой на Минздрав сообщает, что запрет направлен на предотвращение дальнейших случаев завоза мутаций коронавируса в Чехию и их распространения в стране. В министерстве указали, что в России в июне зафиксирован значительный рост числа зараженных COVID-19, в основном из-за распространения индийского штамма «дельта».

Помимо России, в списке стран с высоким риском заражения COVID-19 оказались Парагвай, Намибия и Тунис.

Ранее туда внесли Индию, некоторые страны Южной Америки и Африки. Те, кто приезжает в Чехию из этих государств, должны сдать ПЦР-тест перед поездкой и еще два по приезде, и уйти на двухнедельную самоизоляцию.

В конце мая власти Израиля внесли Россию в список стран с высоким уровнем риска распространения коронавируса. 23 июня аналогичное решение приняла Франция, причиной, как в случае с Чехией, стало распространение индийского штамма SARS-CoV-2. Вслед за этим Германия объявила Россию «зоной, подверженной распространению новых вариантов коронавируса».

По данным Всемирной организации здравоохранения, индийский штамм коронавируса обнаружен более чем в 90 странах, к его распространению привели высокая степень заразности и отказ от части ограничений. Существующие вакцины эффективны против него, но они остаются эффективным методом противодействия ему только при условии полного завершения курса вакцинации, предупредила организация.

 Основатель группы «Доктор Ватсон» умер от последствий COVID-19
Сочи, Анапа и Геленджик закроются для непривитых от COVID-19
Нидерланды обвинили Россию в имитации атаки по фрегату Evertsen
Гватемала попросила аванс за «Спутник V» из-за срыва поставок
Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне скандала
Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу
Глава Минздрава назвал сроки ревакцинации от COVID-19
Песков решил вакцинироваться и «испытывать всю полноту свободы»
Тест: Угадайте экзотический фрукт по фотографии
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
«Сожалею, что не сделала прививку»: чем плох легкий ковид Рассказывает москвичка, переносящая это заболевание сейчас.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 371
Вопрос к местным иностранцам 323
Ну хоть так) 251
Slavic Live Matter?? 207
Кино
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой Ранее сообщалось, что 79-летняя артистка попала в больницу с подозрением на коронавирус
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
Картинки 594
Не знает меры 429
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 408
Про наболевшее 378
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь