Минздрав Чехии запретил поездки в Россию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Чехии запретило гражданам поездки в Россию из-за повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией, вызванного новой мутацией SARS-CoV-2. Об этом говорится в приказе ведомства.
Мера будет действовать с 1 по 31 июля, она касается всех граждан Чехии и иностранцев, постоянно проживающих в стране.
Отмечается, что россиян, которые временно находятся в Чехии, запрет не затронет.
Также исключение сделают для неотложных поездок, о которых нужно предварительно сообщить властям.
Novinky со ссылкой на Минздрав сообщает, что запрет направлен на предотвращение дальнейших случаев завоза мутаций коронавируса в Чехию и их распространения в стране. В министерстве указали, что в России в июне зафиксирован значительный рост числа зараженных COVID-19, в основном из-за распространения индийского штамма «дельта».
Помимо России, в списке стран с высоким риском заражения COVID-19 оказались Парагвай, Намибия и Тунис.
Ранее туда внесли Индию, некоторые страны Южной Америки и Африки. Те, кто приезжает в Чехию из этих государств, должны сдать ПЦР-тест перед поездкой и еще два по приезде, и уйти на двухнедельную самоизоляцию.
В конце мая власти Израиля внесли Россию в список стран с высоким уровнем риска распространения коронавируса. 23 июня аналогичное решение приняла Франция, причиной, как в случае с Чехией, стало распространение индийского штамма SARS-CoV-2. Вслед за этим Германия объявила Россию «зоной, подверженной распространению новых вариантов коронавируса».
По данным Всемирной организации здравоохранения, индийский штамм коронавируса обнаружен более чем в 90 странах, к его распространению привели высокая степень заразности и отказ от части ограничений. Существующие вакцины эффективны против него, но они остаются эффективным методом противодействия ему только при условии полного завершения курса вакцинации, предупредила организация.