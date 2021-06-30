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06:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Ким Чен Ын заявил о «критическом случае» в здравоохранении КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о произошедшем «критическом случае» в области здравоохранения. Он сказал, что это может привести к кризису в обеспечении безопасности страны, передает «Рёнхап» сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

Источник: AP 2021

«Высокопоставленные чиновники… пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан», — сказал Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Он заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией». AFP также передает со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи, что лидер КНДР сменил несколько высокопоставленных чиновников.

О каком именно «критическом случае» идет речь, не уточняется. AFP и AP приводят мнения аналитиков, которые считают, что это связано с распространением коронавируса. Северная Корея закрыла границы в начале 2020 года, чтобы не допустить появления COVID-19 в стране. До сих пор неизвестно, были ли случаи заболевания в КНДР.

9 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын признал возможность масштабного голода в стране. Одним из важнейших факторов ухудшения ситуации в КНДР стало резкое снижение товарооборота с Китаем из-за закрытия границ.

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