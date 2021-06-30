Ким Чен Ын заявил о «критическом случае» в здравоохранении КНДР

«Высокопоставленные чиновники… пренебрегли реализацией решений партии, постановившей предпринять организационные, институциональные, материальные, научные и технические меры в связи с глобальным кризисом в сфере здравоохранения. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, создав повлекшую тяжелые последствия кризисную ситуацию в деле обеспечения безопасности государства и граждан», — сказал Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Он заявил, что непрофессионализм и халатность кадров являются «главными факторами, тормозящими и создающими помехи для проведения в жизнь важных задач, поставленных партией». AFP также передает со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи, что лидер КНДР сменил несколько высокопоставленных чиновников.
О каком именно «критическом случае» идет речь, не уточняется. AFP и AP приводят мнения аналитиков, которые считают, что это связано с распространением коронавируса. Северная Корея закрыла границы в начале 2020 года, чтобы не допустить появления COVID-19 в стране. До сих пор неизвестно, были ли случаи заболевания в КНДР.
9 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын признал возможность масштабного голода в стране. Одним из важнейших факторов ухудшения ситуации в КНДР стало резкое снижение товарооборота с Китаем из-за закрытия границ.