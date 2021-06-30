08:24 (мск), источник: Ведомости
Путин подписал закон о минимальном доходе должников
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении минимального дохода должников. Такой документ опубликован на официальном
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«Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в законе. Для этого должник должен подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета. Банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму.
Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры
На 2021 г. показатель минимального прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России установлен на уровне 12 702 руб.