Мединский вспомнил чумной бунт после слухов о чипировании людей

«Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про “чипирование” в нашей истории уже были, и не раз», — отметил Мединский.
Он напомнил, что в истории России были случаи, когда врачей убивали за лечение от холеры, «и чумные бунты, и все остальное». Тогда это можно было объяснить безграмотностью народа, сказал Мединский.
«Сейчас вроде умеют и то и другое, но только хуже от этого получается. А люди, которые рассуждают про “чипирование”, — с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам», — заключил помощник президента.
Чумной бунт прошел в 1771 году, когда в Россию из Европы попала чума. Тогда люди верили, что молебны у Боголюбской иконы Божией Матери на Китай-городе могут избавить город от болезни, однако московский архиепископ Амвросий запретил их, что стало для людей последней каплей. В результате бунта пострадали монастыри, дома знати и чумные госпитали, архиепископ погиб. Власти подавили бунт.
Слухи о чипировании путем вакцинации от коронавируса стали распространяться еще в начале пандемии в 2020 году. Одними из популярных были высказывания, что основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. The New York Times сообщала, что с февраля по апрель 2020 года теории заговора о коронавирусе и Гейтсе упоминались в СМИ и соцсетях около 1,2 млн раз. Сам Гейтс ответил, что он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами и назвал такие истории «глупыми и странными».
Также в 2020 году на YouTube и в соцсети «Одноклассники» появились видеоролики «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня. Метка дьявола чипизация планеты. часть 1» и «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие. Часть 3», в которых говорится, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения». В Генпрокуратуре тогда сказали, что эти слухи не подтвердили ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни российское правительство или другие органы власти.