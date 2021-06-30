Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
Фоторепортажи
1880 лет назад началась Великая Отечественная война
12Акция «Свеча памяти»
11:23 (мск), источник: РБК

Мединский вспомнил чумной бунт после слухов о чипировании людей

Каждому гражданину надо включить голову, когда он читает мракобесные истории про «чипирование». Об этом заявил помощник российского президента, бывший министр культуры Владимир Мединский, передает «РИА Новости».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про “чипирование” в нашей истории уже были, и не раз», — отметил Мединский.

Он напомнил, что в истории России были случаи, когда врачей убивали за лечение от холеры, «и чумные бунты, и все остальное». Тогда это можно было объяснить безграмотностью народа, сказал Мединский.

«Сейчас вроде умеют и то и другое, но только хуже от этого получается. А люди, которые рассуждают про “чипирование”, — с ними надо серьезно работать психологам, а то и психиатрам», — заключил помощник президента.

Чумной бунт прошел в 1771 году, когда в Россию из Европы попала чума. Тогда люди верили, что молебны у Боголюбской иконы Божией Матери на Китай-городе могут избавить город от болезни, однако московский архиепископ Амвросий запретил их, что стало для людей последней каплей. В результате бунта пострадали монастыри, дома знати и чумные госпитали, архиепископ погиб. Власти подавили бунт.

Слухи о чипировании путем вакцинации от коронавируса стали распространяться еще в начале пандемии в 2020 году. Одними из популярных были высказывания, что основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. The New York Times сообщала, что с февраля по апрель 2020 года теории заговора о коронавирусе и Гейтсе упоминались в СМИ и соцсетях около 1,2 млн раз. Сам Гейтс ответил, что он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами и назвал такие истории «глупыми и странными».

Также в 2020 году на YouTube и в соцсети «Одноклассники» появились видеоролики «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня. Метка дьявола чипизация планеты. часть 1» и «Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие. Часть 3», в которых говорится, что коронавирус искусственно создан для «чипирования населения». В Генпрокуратуре тогда сказали, что эти слухи не подтвердили ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни российское правительство или другие органы власти.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер актер из «Полицейского с Рублевки» и «Комы» Ростислав Гулбис
Сочи, Анапа и Геленджик закроются для непривитых от COVID-19
Пациенты просят Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации
Российского болельщика на матче Украины побили и отобрали флаг
Кирилла Кокорина задержали за драку в кафе на севере Москвы
Роспотребнадзор дал рекомендации привитым от COVID-19 россиянам
В Южной Корее выявили максимальное число новых случаев COVID-19
Улететь и не вернуться: 50 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
Названы 10 самых узнаваемых мостов в мире (фото)
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
УЕФА отстранил российского арбитра на 10 лет
ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 382
Вопрос к местным иностранцам 325
Ну хоть так) 251
Slavic Live Matter?? 209
Кино
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой Ранее сообщалось, что 79-летняя артистка попала в больницу с подозрением на коронавирус
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
Картинки 594
Не знает меры 429
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 416
Про наболевшее 378
Леди
18-летний Ромео Бекхэм впервые вышел в свет со своей девушкой Пара вместе с 2019 года
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь