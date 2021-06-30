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12:23 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, что привился «Спутником V»

Президент России сделал прививку еще в феврале.

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в граждансокм обороте было две [вакцины] по сути. «Эпиваккорона» Новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V», как известно. Они обе хорошие Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться «Спутником V», — сказал президент России во время ежегодной прямой линии.

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