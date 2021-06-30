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13:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

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Общество

О вакцинации

  • Путин не поддерживает обязательную вакцинацию. Но регионы имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан по рекомендации врачей. Это в рамках закона 1998 года об иммунной защите населения. Никакой неразберихи в России нет: «Нет ничего проще, чтобы понять, что происходит — нужно просто посмотреть в норму закона».
  • Увольнение за отказ от вакцинации при наличии медотвода незаконно.

О вероятности общероссийского локдауна

  • Действия в регионах направлены на предотвращение локдауна.
  • Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. В России такая возможность есть, есть четыре вакцины. «Надеюсь, предубеждение некоторых граждан будет проходить по мере продолжения вакцинации. У нас нет последствий от прививок, как от AstraZeneca или Pfizer».

О своей прививке

Если б делали прививки не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать им?
Владимир Путин
  • «Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы избежать конкуренции. Когда я делал прививку, в обороте их было две, обе хорошие. Особенно с врачами перед вакцинацией не советовался. Принял для себя решение привиться “Спутником”, посмотрев на опыт своих знакомых. После первого укола вообще ничего не чувствовал, часа через четыре — была чувствительность в месте укола. После второго — температура была 37,2. Лег спать, проснулся — 36,6».

О бесплатной газификации

  • «Если на даче мэра есть газ, значит газовая труба где-то рядом есть».
  • От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Внутри домовладения — за деньги собственника.

О возможной блокировке соцсетей

Мы не собираемся никого блокировать, собираемся работать с ними. Проблема в том, что они посылают нас подальше при требовании выполнять закон.
Владимир Путин
  • «По-моему, с Telegram договорились, работает же, хорошо?»

Экономика

О ценах

  • Правительство приняло ряд мер по сдерживанию цен. Меры дают свой эффект, но не по всем группам товаров. «Будем работать дальше».
  • «У нас своей продукции (овощей.— “Ъ”) не хватило. Надеюсь, хватит с лихвой в этом году».
  • Удорожание стройматериалов связано с инфляцией. Годовая инфляция сейчас на уровне 5,9%. Вряд ли в этом году удастся снизить ее до целевого показателя в 4%, она будет около 5%.

О социальной поддержке

Семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети в этом году в школу не пойдут.

  • «Вчера подписал закон, согласно которому ниже прожиточного минимума не могут сниматься деньги. Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума».

Бизнес

О кредитах для предпринимателей

  • «Вы сказали, 18% банки предлагают для кредитования? Это многовато, многовато».

Международная политика

О британском эсминце Defender в Черном море

Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир встал на пороге третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что не выйдут победителями из этой войны. Потому мы знаем, за что мы боремся.
Владимир Путин
  • Беспокоит, что начато военное освоение Украины. Это касается жизненных интересов России.

Об Украине

  • Украина не входит в список недружественных стран, потому что Путин не считает украинский народ недружественным. «Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ».
  • Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже.
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