13:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное
Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
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Если б делали прививки не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать им?
Мы не собираемся никого блокировать, собираемся работать с ними. Проблема в том, что они посылают нас подальше при требовании выполнять закон.
«Вчера подписал закон, согласно которому ниже прожиточного минимума не могут сниматься деньги. Несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума».
Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир встал на пороге третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что не выйдут победителями из этой войны. Потому мы знаем, за что мы боремся.