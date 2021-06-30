Путин объяснил, почему российские овощи стоят дороже эквадорских бананов

Девушка из Липецка спросила президента, почему бананы из Эквадора по стоимости дешевле, чем российская морковь. «Как так получилось, что у нас бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей… Цены у нас кто-то контролирует или они сами по себе устанавливаются?» — спросила она.
Владимир Путин ответил, что рост цен на продовольствие — это «общемировая тенденция».
«Везде так происходит. Причин много», — сказал президент. Как пояснил Путин, цены выросли на все овощи из так называемого борщевого набора (туда из овощей помимо моркови входят картошка, капуста, лук).
«У нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой, вот этого миллиона нам как раз и не хватило (в этом году.— “Ъ”). Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, из-за границы, из той же Белоруссии и Турции, где потеплее. И, конечно, в этом смысле надо смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом доставки и так далее», — объяснил президент.
Владимир Путин добавил, что годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9−6%. Он рассчитывает, что в 2021 году удастся снизить инфляцию до 5%.
В июне Генпрокуратура РФ выявила необоснованный рост цен на социально значимые продукты в нескольких регионах. Ведомство выяснило, что подорожали, в частности, морковь, картофель, капуста белокочанная, репчатый лук. По данным Росстата, на неделе с 16 по 21 июня цены на потребительские товары в России выросли на 0,12%