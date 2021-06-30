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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: организаторы провокации с британским эсминцем знают, что не победят в Третьей мировой

Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал инцидент с заходом британского эсминца в российские территориальные воды. По мнению президента, это провокация, которая была организована Великобританией и США. По его мнению, «трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой» войны, даже если бы Россия потопила британский эсминец.

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Путина спросили, не считает ли он, что во время инцидента «мир стоял на пороге Третьей мировой».

Он ответил отрицательно и подчеркнул, что те, кто организовали провокацию, «знают, что они не могут выйти победителями из этой войны».
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«Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся… Это же не мы пришли к ним за тысячи километров. Это они подошли к нашим границам», — отметил президент.

По мнению Владимира Путина, инцидент был провокацией.

«Во-первых, она был комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а еще рано утром, в 7:30 с одного из военных аэродромов натовских в Греции — с Крита, по-моему, — взлетел американский разведывательный стратегический самолет», — рассказал российский президент.

Он уточнил, что ему о пролете американского истребителя доложили, и назвал бортовой номер самолета.

«Мы его хорошо видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика раскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят», — сказал Путин.

Еще одной причиной провокации президент назвал «политическую составляющую» — его недавний саммит с президентом США Джо Байденом в Женеве.

«Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего? Чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они (Великобритания и США.— “Ъ”) там чего-то не признают? Ну, хорошо, не признавайте дальше, зачем провокации подобного рода осуществлять», — добавил Владимир Путин.

Инцидент с британским кораблем произошел 23 июня в Крыму у мыса Фиолент. Черноморский флот и пограничная служба РФ открыли огонь по эсминцу Defender, который вторгся в территориальные воды России. Минобороны Великобритании заявило, что «русские проводили артиллерийские учения». МИД России назвал объяснения британской стороны ложью, послу Великобритании был выражен протест.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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