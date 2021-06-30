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14:13 (мск), источник: РБК

Путин пообещал выплаты для не идущих в первый класс шестилетних

Родители шестилеток, которые в этом году еще не идут в школу, тоже могут получить по 10 тыс. руб. в августе. Путин уточнил — выплата разовая, в следующем году ее не будет, поэтому подготовиться на эти деньги к учебе надо сейчас.

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«Нужно платить всем. В том числе, и семьям с шестилетними детьми, даже если они в этом году в школу не пойдут. Поэтому деньги, даже если ребенок не пойдет в школу, надо использовать, чтобы подготовить его к школе в следующем году, какие-то вещи уже заранее приобрести», — заявил глава государства.

Он отметил, что раньше вопрос с шестилетками, не идущими в школу, решен не был. Путин подчеркнул, что выплаты к школе все дети получат в сроки, деньги на это зарезервированы.

«Предусмотрены 46 млрд руб. Они зарезервированы, в следующем году будет чуть больше. И мы не видим с этим никаких проблем», — добавил президент.

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Путин анонсировал разовую выплату к школе в размере 10 тыс. руб. в ходе послания Федеральному собранию в апреле. Позже он поручил правительству выплатить эти деньги в августе, перед началом учебного года.

Мерой господдержки планируют охватить около 20 млн школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Оформить выплату родители могут в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

Заявление можно будет подать на портале государственных услуг или лично в отделении Пенсионного фонда, срок рассмотрения — не более пяти рабочих дней с даты регистрации. При оформлении выплаты через портал госуслуг никакие справки родителям предоставлять не нужно.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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