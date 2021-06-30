Путин пообещал выплаты для не идущих в первый класс шестилетних

«Нужно платить всем. В том числе, и семьям с шестилетними детьми, даже если они в этом году в школу не пойдут. Поэтому деньги, даже если ребенок не пойдет в школу, надо использовать, чтобы подготовить его к школе в следующем году, какие-то вещи уже заранее приобрести», — заявил глава государства.
Он отметил, что раньше вопрос с шестилетками, не идущими в школу, решен не был. Путин подчеркнул, что выплаты к школе все дети получат в сроки, деньги на это зарезервированы.
«Предусмотрены 46 млрд руб. Они зарезервированы, в следующем году будет чуть больше. И мы не видим с этим никаких проблем», — добавил президент.
Путин анонсировал разовую выплату к школе в размере 10 тыс. руб. в ходе послания Федеральному собранию в апреле. Позже он поручил правительству выплатить эти деньги в августе, перед началом учебного года.
Мерой господдержки планируют охватить около 20 млн школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Оформить выплату родители могут в период с 15 июля до 1 ноября 2021 года.
Заявление можно будет подать на портале государственных услуг или лично в отделении Пенсионного фонда, срок рассмотрения — не более пяти рабочих дней с даты регистрации. При оформлении выплаты через портал госуслуг никакие справки родителям предоставлять не нужно.