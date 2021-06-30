Путин ответил на вопрос о передаче власти в России

«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. Вот такой путь, и только такой путь возможен», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24», который вел трансляцию прямой линии.
«В соответствии с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства. Я был председателем правительства», — сказал президент.
Путин признал, что Ельцин предлагал ему баллотироваться, но он сначала отказался от этого предложения, как отказывались от ряда ответственных назначений и другие люди в стране из-за «очень сложной ситуации».
«Когда мне Борис Николаевич предложил баллотироваться, я ему сказал: “Я думаю, что к этому не готов”. Он мне ответил: “Мы еще к этому вернемся, вы подумайте”. И в конечном итоге Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности», — пояснил президент.
В то же время Путин отметил, что он может выделить некое лицо, которому, согласно его заслугам, можно будет предложить баллотироваться.
«Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну как наша родина Россия», — заключил президент.
Путин впервые стал президентом России по итогам выборов марта 2000 г., где он набрал 51,95% голосов. На второй срок в 2004 г. его выбрали уже 71,31% избирателей. В 2008—2012 гг. он, не имея права занимать пост президента больше двух сроков подряд, занял должность премьер-министра при Дмитрии Медведеве как президенте. Медведев внес поправки в Конституцию, которые увеличили срок полномочий главы государства до шести лет.
В 2012 г. Путина выбрали президентом с 63,6% голосов на его третий срок. В 2018 г., на четвертый, — 76,69%. В июле 2020 г. на всенародном голосовании были одобрены поправки в Конституцию.