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16:27 (мск), источник: Daily Storm

Путин: Перенос столицы в Сибирь не решит проблем

Перенос столицы России из Москвы в какой-либо сибирский город не решит проблем этих городов, считает президент РФ Владимир Путин. При этом он признал, что оказать поддержку Сибири необходимо. В частности, глава государства призвал перенести за Урал главные офисы компаний, которые работают там, но платят налоги в Москве, а также «некоторые федеральные структуры».

Источник: Reuters

«Я слышал предложение перевести федеральное правительство в Омск. Вы знаете, это не решит проблему», — сказал Путин в ходе прямой линии с жителями Омска.

По мнению президента, в Сибирь надо перевести «определенные федеральные структуры». «Или по крайней мере, крупные наши компании, которые работают в Сибири, а налоги платят, к сожалению, в Москве», — добавил он.

Традиционное общение Путина с россиянами проходит в этом году без аудитории. Общее число обращений в адрес главы государства в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 миллиона. Россияне отправили на программу вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.

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