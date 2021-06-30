16:27 (мск), источник: Daily Storm
Путин: Перенос столицы в Сибирь не решит проблем
Перенос столицы России из Москвы в
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«Я слышал предложение перевести федеральное правительство в Омск. Вы знаете, это не решит проблему», — сказал Путин в ходе прямой линии с жителями Омска.
По мнению президента, в Сибирь надо перевести «определенные федеральные структуры». «Или по крайней мере, крупные наши компании, которые работают в Сибири, а налоги платят, к сожалению, в Москве», — добавил он.
Традиционное общение Путина с россиянами проходит в этом году без аудитории. Общее число обращений в адрес главы государства в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 миллиона. Россияне отправили на программу вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.