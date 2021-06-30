18:50 (мск), источник: Daily Storm
Горячая линия президента. Главное с прямого включения с Путиным
Большая часть вопросов граждан касалась решения их проблем с ЖКХ, зарплатами и дотациями. Местные власти реагировали моментально.
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Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным вместила в себя 69 вопросов к главе государства и длилась три часа 42 минуты. За это время Путин в основном отвечал на вопросы соотечественников о зарплатах, росте цен, дотациях и коммунальных проблемах. Региональные власти были как будто начеку, и постарались оперативно включиться в решение проблем местных жителей.
В ходе прямой линии жительница Красноярского края пожаловалась на состояние дорог в регионе. В показанном ею ролике видно, как проезжая часть полностью ушла под воду, а автомобили едва справляются с задачей преодоления водной преграды. Путин пообещал: эта ситуации будет исправлена, в частности с помощью средств из федерального бюджета.
После этого прокуратура начала проверку о возможных нарушениях при ремонте дороги к поселку Боровое в городе Лесосибирске. «Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к пос. Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления», — заявили в ведомстве.
Жительница Краснотурьинска Свердловской области Светлана Култыгина рассказала Путину, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что власти Свердловской области решат проблему пенсионерки.
«Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову. Он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области», — написал Куйвашев в Instagram.
Сообщалось, что Култыгину обеспечат дровами. Газ к домам на этой территории подведут в 2023 году, заявили в региональном департаменте информационной политики: «Строительство начнется в 2022 году, в 2023 году на условиях софинансирования из областного бюджета будет проведена прокладка распределительных сетей. Это позволит обеспечить техническую возможность подключения домов».
Президент также во время прямой линии поручил главе
Президенту также пожаловался житель Псковской области, попросивший Путина помочь решить вопросы с установкой станции водоподготовки. Андрей Тарасов сообщил Путину, что в Пскове по программе «Чистая вода» был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода.
Президент во время прямой линии поручил
«Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — заверили в ведомстве.
Также в рамках прямой линии президенту поступило обращение от жителей Селенгинска (Бурятия), которые просили спасти их от «экологической катастрофы»
Глава государства обещал «пометить для себя» эту проблему и «соответствующим образом отреагировать вместе с властями».
Кроме того, прокуратура Омской области начала проверку после обращения на прямую линию жителя Омска Владимира Лифантьева, который пожаловался Путину на загрязнение воздуха в городе.
Лифантьев во время видеозвонка посетовал, что омичи не почувствовали эффекта реализации в регионе нацпроекта «Экология». По его словам, люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Житель Омска попросил президента повлиять на предприятия региона, не контролирующие выбросы в атмосферу.
В Ингушетии Исраил Мурзабеков, занимающийся селекционным овцеводством, обратился к президенту с просьбой помочь ему получить в республике земельный участок. Путин в ответ отметил, что необходимо развивать отечественное животноводство.
Позднее стало известно, что группа специалистов по поручению главы Ингушетии
Жительница села Воздвиженка в Приморье, где в апреле обрушилась стена здания школы, просила Путина обратить внимание на этот населенный пункт. Власти Уссурийска заявили, что уже ищут 150 миллионов рублей на реконструкцию крыла школы. Позднее глава Приморья заверил: в Уссурийске построят новую школу вместо обрушенной.
Жители поселка Демьянка Тюменской области пожаловались Путину на необоснованную доплату при переселении из аварийного жилья в новое. В феврале и апреле 2021 года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тысяч рублей. Путин сказал, что руководство страны обязательно с этим вопросом поработает. «Во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению», — пообещал президент.
В рамках прямой линии Путин затронул тему поддержки малоимущих. Светлана Чемезова из Ярославской области рассказала президенту, что работает уборщицей, воспитывает девятилетнего сына и получает зарплату 12 700 рублей. На жизнь остается около 1500 рублей, остальную сумму вычитают за кредит. Женщина попросила помощи для людей, которые «берут кредиты от безысходности».
Власти Ярославской области заявили, что окажут поддержку Светлане Чемезовой, в том числе и юридическую. «При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», — сообщили в правительстве региона.
Жительница Астраханской области Оксана Плужникова пожаловалась, что ей отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год. Но, согласно постановлению, такого требования нет. Плужникова спросила у президента, почему только этот регион
После этого в
В Забайкалье спасатели обратились к президенту с просьбой о повышении уровня зарплат для пожарных региональных структур. Путин пообещал обсудить это с губернатором. Президент отметил, что,
В начале прямой линии президент затронул тему вакцинации. Житель Москвы Евгений Цветков рассказал, что у его жены, учительницы, есть медотвод от прививки от коронавируса, но руководство школы требует от нее сертификат о вакцинации. Путин напомнил, что такое требование незаконно. Daily Storm связался с Евгением Цветковым, после того как видеообращение мужчины показали в эфире. Москвич рассказал, что
Путин признался, что против обязательной вакцинации. Но, по его словам, никакой неразберихи с вакцинацией в стране нет. Главы регионов в соответствии с законом могут обязывать некоторые группы граждан прививаться, подчеркнул Путин. Он также заявил о планах властей выделить средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших COVID-19.
Традиционное общение Путина с россиянами проходило в 2021 году без аудитории. Общее число обращений в адрес главы государства в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 миллиона.