Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
20Москву накрыл «суперливень»
16Жара в Москве
18:50 (мск), источник: Daily Storm

Горячая линия президента. Главное с прямого включения с Путиным

Большая часть вопросов граждан касалась решения их проблем с ЖКХ, зарплатами и дотациями. Местные власти реагировали моментально.

Источник: Reuters

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным вместила в себя 69 вопросов к главе государства и длилась три часа 42 минуты. За это время Путин в основном отвечал на вопросы соотечественников о зарплатах, росте цен, дотациях и коммунальных проблемах. Региональные власти были как будто начеку, и постарались оперативно включиться в решение проблем местных жителей.

Нет дорог, газа и воды

В ходе прямой линии жительница Красноярского края пожаловалась на состояние дорог в регионе. В показанном ею ролике видно, как проезжая часть полностью ушла под воду, а автомобили едва справляются с задачей преодоления водной преграды. Путин пообещал: эта ситуации будет исправлена, в частности с помощью средств из федерального бюджета.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого прокуратура начала проверку о возможных нарушениях при ремонте дороги к поселку Боровое в городе Лесосибирске. «Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к пос. Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления», — заявили в ведомстве.

Жительница Краснотурьинска Свердловской области Светлана Култыгина рассказала Путину, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что власти Свердловской области решат проблему пенсионерки.

«Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову. Он сказал, что у него нет дачи. Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области», — написал Куйвашев в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщалось, что Култыгину обеспечат дровами. Газ к домам на этой территории подведут в 2023 году, заявили в региональном департаменте информационной политики: «Строительство начнется в 2022 году, в 2023 году на условиях софинансирования из областного бюджета будет проведена прокладка распределительных сетей. Это позволит обеспечить техническую возможность подключения домов».

Также взяли ситуацию на контроль региональные прокуроры и следователи.
Во время загрузки произошла ошибка.

Президент также во время прямой линии поручил главе Карачаево-Черкесии разобраться в проблеме подводки газовых труб к домам. Российский лидер таким образом ответил на вопрос жительницы Карачаево-Черкесии, которая посетовала, что на подводку газа нужно более 200 тысяч рублей, а власти не могут помочь семье.

Президенту также пожаловался житель Псковской области, попросивший Путина помочь решить вопросы с установкой станции водоподготовки. Андрей Тарасов сообщил Путину, что в Пскове по программе «Чистая вода» был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент во время прямой линии поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и Министерству строительства и ЖКХ решить проблему с качеством горячей воды в Пскове.

Позднее стало известно, что прокуратура региона начала проверку по факту ненадлежащего водоснабжения многоэтажных домов в Пскове и Псковском районе.

«Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — заверили в ведомстве.

Также в рамках прямой линии президенту поступило обращение от жителей Селенгинска (Бурятия), которые просили спасти их от «экологической катастрофы» из-за свалки, которая находится рядом с их поселком. По словам волонтера, которая принимала обращения, из Селенгинска поступила 71 жалоба на свалку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава государства обещал «пометить для себя» эту проблему и «соответствующим образом отреагировать вместе с властями».

Они, в свою очередь, заверили, что свалка возле поселка Селенгинск, о которой пожаловались Путину, будет убрана в ближайшее время.

Нет чистого воздуха и земли

Кроме того, прокуратура Омской области начала проверку после обращения на прямую линию жителя Омска Владимира Лифантьева, который пожаловался Путину на загрязнение воздуха в городе.

Лифантьев во время видеозвонка посетовал, что омичи не почувствовали эффекта реализации в регионе нацпроекта «Экология». По его словам, люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Житель Омска попросил президента повлиять на предприятия региона, не контролирующие выбросы в атмосферу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Ингушетии Исраил Мурзабеков, занимающийся селекционным овцеводством, обратился к президенту с просьбой помочь ему получить в республике земельный участок. Путин в ответ отметил, что необходимо развивать отечественное животноводство.

Позднее стало известно, что группа специалистов по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова будет направлена к Мурзабекову. «По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет изучен, будут приняты меры для его оперативного решения», — передает пресс-служба слова Калиматова.

Нет школ и жилья

Жительница села Воздвиженка в Приморье, где в апреле обрушилась стена здания школы, просила Путина обратить внимание на этот населенный пункт. Власти Уссурийска заявили, что уже ищут 150 миллионов рублей на реконструкцию крыла школы. Позднее глава Приморья заверил: в Уссурийске построят новую школу вместо обрушенной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители поселка Демьянка Тюменской области пожаловались Путину на необоснованную доплату при переселении из аварийного жилья в новое. В феврале и апреле 2021 года они получили платежные квитанции на сумму от 40 до 70 тысяч рублей. Путин сказал, что руководство страны обязательно с этим вопросом поработает. «Во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению», — пообещал президент.

В Следственном комитете сообщили, что уже начали проверку по завышению тарифов ЖКХ.
Во время загрузки произошла ошибка.

Нет денег

В рамках прямой линии Путин затронул тему поддержки малоимущих. Светлана Чемезова из Ярославской области рассказала президенту, что работает уборщицей, воспитывает девятилетнего сына и получает зарплату 12 700 рублей. На жизнь остается около 1500 рублей, остальную сумму вычитают за кредит. Женщина попросила помощи для людей, которые «берут кредиты от безысходности».

Власти Ярославской области заявили, что окажут поддержку Светлане Чемезовой, в том числе и юридическую. «При необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе консультационной, по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно», — сообщили в правительстве региона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жительница Астраханской области Оксана Плужникова пожаловалась, что ей отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя доход за весь 2020 год. Но, согласно постановлению, такого требования нет. Плужникова спросила у президента, почему только этот регион по-своему трактует постановление и отказывает в выплатах.

После этого в пресс-службе администрации главы региона заявили, что ситуация с невыплатой детских пособий жительнице Астраханской области будет разобрана. Глава региона Игорь Бабушкин сообщил, что уже начал разбираться в этой ситуации. После жалобы женщины прокуратура начала проверку.

Также министр труда и социальной защиты Антон Котяков выразил уверенность, что требования властей Астраханской области о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплат на детей от трех до семи лет незаконны.

В Забайкалье спасатели обратились к президенту с просьбой о повышении уровня зарплат для пожарных региональных структур. Путин пообещал обсудить это с губернатором. Президент отметил, что, во-первых, работа у пожарных тяжелая и небезопасна. По словам Путина, имеется и другая проблема —переток кадров. И если его не прекратить, то в конце концов губернатор недосчитается тех работников, которые ему нужны, уверен президент. Прокуратура в Забайкалье начала проверку после жалобы на низкие зарплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале прямой линии президент затронул тему вакцинации. Житель Москвы Евгений Цветков рассказал, что у его жены, учительницы, есть медотвод от прививки от коронавируса, но руководство школы требует от нее сертификат о вакцинации. Путин напомнил, что такое требование незаконно. Daily Storm связался с Евгением Цветковым, после того как видеообращение мужчины показали в эфире. Москвич рассказал, что из-за вопросов к президенту администрация школы угрожала его супруге увольнением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Путин признался, что против обязательной вакцинации. Но, по его словам, никакой неразберихи с вакцинацией в стране нет. Главы регионов в соответствии с законом могут обязывать некоторые группы граждан прививаться, подчеркнул Путин. Он также заявил о планах властей выделить средства на создание системы реабилитации для граждан, переболевших COVID-19.

Традиционное общение Путина с россиянами проходило в 2021 году без аудитории. Общее число обращений в адрес главы государства в рамках подготовки прямой линии составило более 1,5 миллиона.

Россияне отправили на программу вопросы и жалобы на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье, на рост цен и другие проблемы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин традиционно «работает непосредственно с обращениями россиян», которые собираются специалистами. По словам Пескова, президент при подготовке к прямой линии обращает внимание почти на все поднимаемые гражданами темы и благодаря этому понимает всю палитру вопросов, волнующих россиян.

Следите за развитием темы «Прямая линия»
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
 Горячая линия президента. Главное с прямого включения с Путиным
Каша, инопланетяне и лень: 10 глупых вопросов президенту
С 1 июля изменится способ оплаты товаров и услуг
Путин объяснил высокие цены на отдых в России
В России установлен суточный рекорд смертности от коронавируса
Во Франции небывалый град оставил метровые сугробы
Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу
Названы 10 самых узнаваемых мостов в мире (фото)
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Gnezdo.ru
Казус, который уже и захочешь, не забудешь
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Горячие темы на Авто
Видели видео, как женщину полицейский тащил за отказ натянуть маску на нос? 385
Вопрос к местным иностранцам 327
Ну хоть так) 251
Slavic Live Matter?? 210
Кино
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото На кадрах со съемок голливудской версии советского фильма актриса катается в карете
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Чем так опасен дистанционный запуск мотора?
Леди
Егор Крид устроил масштабную вечеринку без масок (фото и видео) 25 июня музыканту исполнилось 27 лет
Дом
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов с AliExpress
11 стилей ландшафтного дизайна для вашего участка
7 советов любителям декоративных свечей
В атмосфере лета: как выглядит квартира, в которой много света
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь