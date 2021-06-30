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19:24 (мск), источник: ТАСС

Переболевшие COVID-19 смогут заселяться в гостиницы на Кубани без ПЦР-тестов и вакцинации

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес в среду изменение в постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности, которым ранее было закреплено, что с 1 июля гостиницы региона будут заселять только людей, имеющих отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а с 1 августа — только привитых.

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Источник: РИА "Новости"

В соответствии с внесенными изменениями, гостиницы будут также принимать гостей, имеющих документ о том, что переболели коронавирусом, но не более, чем за полгода до заселения без требования ПЦР-теста.

«Внести следующие изменения: [при наличии] медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения (размещения) в электронном виде или на бумажном носителе», — говорится в тексте постановления.

В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС уточнили, что наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации для данной категории граждан требоваться не будет. Также отрицательный тест на ковид при заселении не потребуется детям до шести лет.
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«Детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы Краснодарского края не потребуется результат ПЦР-теста. Соответствующие изменения в постановление “О введении режима повышенной готовности” подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — сообщили в пресс-службе.

Ранее обязательное предъявление результатов ПЦР-тестирования было предусмотрено в регионе как для совершеннолетних, так и для несовершеннолетних. Для детей исключение составляют детские лагеря региона. Тем, кто уже живет в отелях, проходить тестирование не предписывается. Тест действителен в течение 72 часов.

На прошлой неделе власти Кубани внесли изменения в постановление о режиме повышенной готовности, который будет действовать в регионе до 1 октября, но может быть продлен и далее.

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Так, согласно изменениям, с 1 июля принимать гостей в отелях, пансионатах и санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.

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