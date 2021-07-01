Трамп считает, что при нынешней избирательной системе США станут «банановой республикой»

02:11 (мск), источник: ТАСС
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Трамп отметил, что на последних президентских выборах добился значительно лучших результатов, чем четырьмя годами ранее. «Но итоги подсчета голосов в этот раз оказались немного в их [демократов] пользу», — указал бывший глава Белого дома, который находится в Техасе в рамках своей поездки на южную границу США. По результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, победу одержал демократ Джо Байден.
Нам нужно привести избирательную систему в порядок, потому что в противном случае мы упустим нашу страну. Скоро это будет банановая республика, страна третьего мира/
«Наша страна больна во многих смыслах. Она больна как в плане избирательной системы, так и в плане ситуации на границе», — заключил
Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в 2020 году выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.
Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Байдена.
Во многих американских штатах, где у власти находятся республиканцы, в последние месяцы предпринимаются попытки ужесточить контроль при проведении голосования. Демократы критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении в своих политических интересах затруднить процесс голосования.