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02:11 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что при нынешней избирательной системе США станут «банановой республикой»

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что при действующей избирательной системе США превратятся в «банановую республику». Такое мнение республиканец высказал в среду на встрече с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и законодателями от этого штата.

Источник: AP 2021

Трамп отметил, что на последних президентских выборах добился значительно лучших результатов, чем четырьмя годами ранее. «Но итоги подсчета голосов в этот раз оказались немного в их [демократов] пользу», — указал бывший глава Белого дома, который находится в Техасе в рамках своей поездки на южную границу США. По результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, победу одержал демократ Джо Байден.

Нам нужно привести избирательную систему в порядок, потому что в противном случае мы упустим нашу страну. Скоро это будет банановая республика, страна третьего мира/
Дональд Трамп

«Наша страна больна во многих смыслах. Она больна как в плане избирательной системы, так и в плане ситуации на границе», — заключил экс-президент.

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Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в 2020 году выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация демократа Байдена.

Во многих американских штатах, где у власти находятся республиканцы, в последние месяцы предпринимаются попытки ужесточить контроль при проведении голосования. Демократы критикуют данные инициативы. Они обвиняют республиканцев в стремлении в своих политических интересах затруднить процесс голосования.

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