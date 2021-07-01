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06:57 (мск), источник: Коммерсантъ

НАТО не планирует уходить из Черного моря после инцидента с британским эсминцем

НАТО намерена сохранить свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе, заявил спецпредставитель генсека альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай грузинскому «Первому каналу». По его словам, Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с заходом эсминца в российские территориальные воды. Альянс убежден, что Крым — это Украина, а не Россия, сообщил Аппатурай.

Источник: РИА "Новости"

«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — прокомментировал Аппатурай ситуацию с эсминцем (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал Россию осознать, что союзники НАТО не отступят в этом вопросе.

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Россию спецпредставитель генсека НАТО обвинил в «продолжении дестабилизации региона». По его словам, «Россия размещает в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что осложняет свободу судоходства», в связи с чем НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров.

Инцидент с британским кораблем произошел 23 июня в Крыму у мыса Фиолент. Черноморский флот и пограничная служба РФ открыли огонь по эсминцу Defender, который вторгся в территориальные воды России. Минобороны Великобритании заявило, что «русские проводили артиллерийские учения». МИД России назвал объяснения британской стороны ложью, послу Великобритании был выражен протест.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал инцидент с эсминцем провокацией, которая была организована Великобританией и США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывание Путина, заявила, что Соединенные штаты считают своей целью более предсказуемые и стабильные отношения с Россией.

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