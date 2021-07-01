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13:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Разобьем голову о стальную стену»: Си Цзиньпин предостерег Запад от «заносчивых поучений»

Председатель КНР Си Цзиньпин в речи по случаю столетия правящей Коммунистической партии заявил, что Китай не угнетает другие страны, и пригрозил «разбить голову в кровь о стальную стену» тем, кто вмешивается в его внутренние дела.

В день столетия КПК Си Цзиньпин оделся в серый френч, такой же, как у Мао Цзэдуна на портрете, висящем на площади Тяньаньмэнь | Источник: EPA

Слова китайского руководителя прозвучали на фоне западной критики политики Китая в Синьцзяне, которую в Вашингтоне называют геноцидом, и в Гонконге, где с прошлого лета у жителей фактически отобрали большинство свобод, которыми они прежде пользовались.

«Мы никогда никому не позволим запугивать, угнетать или пытаться подчинить Китай», — сказал лидер КНР.

Конфронтация между Китаем и США обостряется и из-за Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией. Американский закон обязывает Вашингтон оказать Тайбэю военную помощь, если Китай попытается установить контроль над Тайванем силой.

Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай сохраняет «непоколебимую приверженность» воссоединению с Тайванем. «Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул Си.

Выступление генсека сопровождалось бурными аплодисментами 70 тысяч специально отобранных зрителей на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Источник: GETTY IMAGES
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Столетие КПК в Китае празднуется с размахом. Речь Си Цзиньпина продолжалась около часа. Он говорил, что именно Коммунистическая партия играет ключевую роль в развитии страны, и предупредил, что попытки посторонних сил отделить ее от народа обречены на провал.

«Только социализм может спасти Китай, и только социализм китайского образца позволит нашей стране развиваться дальше», — сказал Си.

По случаю празднований в Пекине состоялся также пролет боевых самолетов Народно-освободительной армии Китая.

Ключевая роль партии

Робин Брант, корреспондент Би-би-си в Шанхае

Си Цзиньпин, самый влиятельный лидер современного Китая со времен Мао Цзэдуна, был одет в светло-серый костюм, идентичный тому, в котором основатель Коммунистической партии изображен на знаменитом портрете, украшающем одну из сторон площади Тяньаньмэнь.

Он похвалил свой народ за создание «нового мира». Но также дал ясно понять, что без партии это было бы невозможно.

В какой-то момент над головами зрителей пролетели военные самолеты, выстроившись в цифру 100. Пилоты за штурвалами преданы партии и народу.

Не надо забывать, что основа стратегии Коммунистической партии Китая состоит в том, чтобы партия, правительственный аппарат и сама нация воспринимались как одно целое.

Китайцы считают свои достижения и свой прогресс, — к примеру, грандиозное развитие экономики — заслугой прежде всего партии, а уж потом народа и властей.

И чтобы закрепить в сознании людей посыл лидера, в конце торжественной церемонии многотысячная толпа исполнила песню под названием «Без Коммунистической партии не было бы нового Китая».

Источник: GETTY IMAGES

Как готовились к празднованию

Компартия Китая была основана в 1921 году, но к власти пришла не сразу, а лишь спустя 28 лет в результате затяжной гражданской войны.

Все прошедшие десятилетия одним из основных рычагов управления в стране является пропаганда.

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В рамках подготовки нации к знаменательной дате с апреля этого года все кинотеатры в Китае должны были как минимум дважды в неделю показывать так называемые «красные фильмы» — о заслугах правящей парии.

К юбилею была написана песня под названием «100%», которую записали 100 рэперов и музыкантов.

В рамках «красного туризма», который и раньше был популярен в стране, разработаны 100 различных маршрутов, повествующих о разных вехах развития современного Китая.

Однако некоторые значимые моменты истории организаторы торжеств старательно обошли. Это Культурная революция, в рамках которой была полностью уничтожена политическая оппозиция, расстрел студентов на пло́щади Тяньаньмэнь в 1989 году, недавние продемократические протесты в Гонкоге и другие события, не укладывающиеся в пропагандистскую схему китайских властей.

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