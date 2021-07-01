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11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назвал слова Путина об Украине «пропагандисткой мантрой»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал высказывания президента России Владимира Путина о внешнем управлении республикой «пропагандистской мантрой» и не соответствующими реальности. Об этом сообщает «Украинская правда».

Источник: Reuters

По мнению политика, высказывания российского лидера предназначены для «внутреннего потребителя». Он заверил, что Киев решает свои задачи по реальным вопросам самостоятельно, а не с помощью «теневых посредников, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске».

Зеленский добавил, что международная субъектность республики за последние годы существенно усилилась и пояснил, что даже президент США Джозеф Байден на встрече с Путиным упоминал Украину лишь вскользь. Об этом, как утверждает глава государства, свидетельствуют и консультации, которая американская стороны провела с украинской до саммита, где согласовала свою позицию с Киевом и публично озвучила ее.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Они вскользь затронули вопрос вступления Украины в НАТО и заявили о своей готовности реализовывать положения Минских соглашений.

30 июня Путин в ходе прямой линии заявил, что прежде чем встречаться с Зеленским, надо понять, какие вопросы с ним вообще можно обсудить. Российский лидер уверен, что Зеленский отдал страну «под полное внешнее управление», и связанные с ней вопросы решаются в США, Германии и Франции.

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