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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина пожаловалась на приостановку военной помощи от США и пригрозила войной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Лига.net» выразил сожаление из-за приостановки пакета военной помощи США на 100 миллионов долларов и пожаловался на угрозу возобновления войны в Донбассе.

Источник: AFP 2021

По его словам, этот пакет был резервным планом Киева на случай обострения конфликта на востоке страны. Теперь же республика лишилась этого ресурса и может опоздать с обеспечением своей армии в случае конфликта.

«У меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война?» — пригрозил Кулеба.

Он подчеркнул, что Киеву мало просто получить от Вашингтона нужную сумму, ее необходимо успеть потратить на снаряжение, обеспечить поставки и довести до войск в срок. «Чтобы не опоздать. Это то, о чем я беспокоюсь», — добавил министр, заверив при этом, что регулярную военную помощь от США страна продолжает получать в полном объеме.

Ранее издание Politico сообщало, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Отмечается, что такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Позже Белый дом назвал данные об этом «ерундой».

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