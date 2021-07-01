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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший финансовый директор Trump Organization сдался властям

Бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг добровольно сдался властям Нью-Йорка и готов к судебному разбирательству о налоговых преступлениях, сообщает The Wall Street Journal.

Источник: AFP 2021

Как сообщалось ранее, уже сегодня судом Манхэттена должны быть выдвинуты обвинения против Trump Organization и господина Вайссельберга, который долгие годы работал на бывшего президента США Дональда Трампа.

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По данным источников газеты, прокуратура Манхэттена и прокуратура штата Нью-Йорк завершили длившееся три года расследование по подозрению Trump Organization в уклонении от уплаты налогов. Обвинения, которые будут представлены перед судом сегодня, касаются подозрений в том, что господин Вайссельберг и другие топ-менеджеры компании получали на своих постах льготы (например, по оплате аренды квартиры и автомобиля) и не сообщали об этом в налоговых декларациях.

По словам адвокатов, ни Trump Organization, ни господин Вайссельберг не намерены признавать свою вину. В заявлении Trump Organization говорится, что прокуроры использовали господина Вайссельберга, который работал в семейном бизнесе Трампа в течение 48 лет, «в качестве пешки в попытке нанести вред бывшему президенту». «Это не правосудие, это политика», — заявили в компании.

Trump Organization — это группа примерно из 500 компаний, единственным или основным владельцем которых является Дональд Трамп. В течение нескольких лет следователи изучали документы компании, подозревая ее руководство в мошенничестве при совершении банковских и страховых операций.

Кирилл Сарханянц

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