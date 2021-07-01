19:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывший финансовый директор Trump Organization сдался властям
Бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг добровольно сдался властям
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Как сообщалось ранее, уже сегодня судом Манхэттена должны быть выдвинуты обвинения против Trump Organization и господина Вайссельберга, который долгие годы работал на бывшего президента США Дональда Трампа.
По данным источников газеты, прокуратура Манхэттена и прокуратура штата
По словам адвокатов, ни Trump Organization, ни господин Вайссельберг не намерены признавать свою вину. В заявлении Trump Organization говорится, что прокуроры использовали господина Вайссельберга, который работал в семейном бизнесе Трампа в течение 48 лет, «в качестве пешки в попытке нанести вред бывшему президенту». «Это не правосудие, это политика», — заявили в компании.
Trump Organization — это группа примерно из 500 компаний, единственным или основным владельцем которых является Дональд Трамп. В течение нескольких лет следователи изучали документы компании, подозревая ее руководство в мошенничестве при совершении банковских и страховых операций.
Кирилл Сарханянц