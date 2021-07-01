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20:17 (мск), источник: РБК

Спецслужбы США и Британии обвинили ГРУ в сотнях кибератак

В ФБР и АНБ утверждают, что нападениям подвергались самые разные организации — от военных до высших учебных заведений.

Источник: Reuters

Несколько спецслужб США и Великобритании (среди них — АНБ, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании) опубликовали доклад о методах хакерских атак в последние два года. Они обвинили в организации кибернападений Главное управление Генштаба ВС (бывшее ГРУ), 85-й главный центр спецопераций ГУ, а также воинскую часть 26165, которые упоминались и в прежних публикациях.

В документе утверждается, что с середины 2019-го по начало 2021 года они использовали программное обеспечение Kubernetes (открытое ПО, изначально разработанное компанией Google для автоматического развертывания приложений) для нападений на сотни правительственных и частных объектов. Среди хакерских групп, причастных к атакам, называются Fancy Bear, APT 28 и Strontium.

Указывается, что благодаря кибератакам специалистам из российской разведки удавалось получать закрытую информацию, в том числе электронные письма, а также доступ к аккаунтам.
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В документе не называются конкретные объекты нападений. Утверждается, что атакам подверглись правительственные и военные организации, партийные организации, компании, связанные с оборонной промышленностью, энергетические и логистические компании, исследовательские центры, ВУЗы, юридические фирмы, а также средства массовой информации как в США, так и за пределами страны.

Тема кибератак поднималась в ходе недавней встречи Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве. Глава российского государства заявил после нее, что никаких конкретных доказательств участия Москвы в нападениях хакеров нет, но России и США при этом необходимо объединять усилия для борьбы с киберпреступностью.

В свою очередь Байден заявил, что договорился с Путиным о том, что тема кибербезопасности станет предметом обсуждения экспертов. При этом американский президент предложил российскому коллеге список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены нападения хакеров.

Артем Филипенок

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