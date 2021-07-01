23:33 (мск), источник: Известия
Трамп назвал обвинения прокуратуры Нью-Йорка «охотой на ведьм»
Обвинения прокуратуры
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Он намекнул, что судебное дело не сыграет на руку администрации действующего президента США Джо Байдена: «Это навредит сонному Джо».
«Просто подождите до 2024 года, вы увидите», — цитирует слова бывшего хозяина Белого дома газета Politico. В тот же день он уведомил о принятии окончательного решения по вопросу его участия в предстоящих выборах главы американского правительства в 2024 году.
Ранее, 1 июля, газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что уголовные обвинения против компании Дональда Трампа Trump Organization и ее финдиректора Аллена Вайссельберга 30 июня вынесли присяжные
Телекомпания CNN сообщила, что финансовый директор Trump Organization отказался сотрудничать с прокуратурой, которая проводит расследование в отношении бывшего американского лидера. Источники телеканала отметили, что показания Вайссельберга «могут сыграть ключевую роль» в том, что касается расследования, а также возможного предъявления обвинений Трампу.
Указанное разбирательство проводит прокурор американского округа
Trump Organization находится в центре расследования последние несколько месяцев. Следователи выясняют, законна ли выплата льгот Вайссельбергу и другим руководителям компании, а также были ли уплачены налоги с них.
Как сообщала 25 июня газета The New York Times, организация оплачивала обучение в частной школе для одного из внуков Вайссельберга, а также аренду его жилья и автомобилей. В свою очередь, Трамп высмеял данное расследование, назвав его политически мотивированной охотой на ведьм со стороны демократов.
14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура