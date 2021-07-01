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23:33 (мск), источник: Известия

Трамп назвал обвинения прокуратуры Нью-Йорка «охотой на ведьм»

Обвинения прокуратуры Нью-Йорка, выдвинутые в отношении компании бывшего американского президента Дональда Трампа Trump Organization, — это политическая «охота на ведьм». Об этом в среду, 1 июля, сообщил бывший американский президент Дональд Трамп в своем заявлении.

Источник: Reuters

Он намекнул, что судебное дело не сыграет на руку администрации действующего президента США Джо Байдена: «Это навредит сонному Джо».

«Просто подождите до 2024 года, вы увидите», — цитирует слова бывшего хозяина Белого дома газета Politico. В тот же день он уведомил о принятии окончательного решения по вопросу его участия в предстоящих выборах главы американского правительства в 2024 году.

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Ранее, 1 июля, газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что уголовные обвинения против компании Дональда Трампа Trump Organization и ее финдиректора Аллена Вайссельберга 30 июня вынесли присяжные Нью-Йорка.

Телекомпания CNN сообщила, что финансовый директор Trump Organization отказался сотрудничать с прокуратурой, которая проводит расследование в отношении бывшего американского лидера. Источники телеканала отметили, что показания Вайссельберга «могут сыграть ключевую роль» в том, что касается расследования, а также возможного предъявления обвинений Трампу.

Указанное разбирательство проводит прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они в прошлом вступали с ним в интимную связь. Кроме того, разбирательство касается якобы имевших место возможных нарушений со стороны Трампа и его компании в налоговой и банковской сферах.

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Trump Organization находится в центре расследования последние несколько месяцев. Следователи выясняют, законна ли выплата льгот Вайссельбергу и другим руководителям компании, а также были ли уплачены налоги с них.

Как сообщала 25 июня газета The New York Times, организация оплачивала обучение в частной школе для одного из внуков Вайссельберга, а также аренду его жилья и автомобилей. В свою очередь, Трамп высмеял данное расследование, назвав его политически мотивированной охотой на ведьм со стороны демократов.

14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене. По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

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