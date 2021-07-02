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00:59 (мск), источник: РБК

В конгрессе не одобрили приостановку санкций против Nord Stream 2

Комитет по ассигнованиям палаты представителей США утвердил поправку, которая не позволяет президенту Джо Байдену приостановить санкции против газопровода «Северный поток-2». Это следует из голосования во время заседания комитета.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о возможном исключении санкций против трубопровода на 2022 финансовый год. Как пишет Bloomberg, автором поправки выступила конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур. Поправку добавили к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства.

«Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш мощный сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность», — цитирует Каптур агентство.

Теперь для утверждения запрета на отмену санкций против «Северного потока-2» поправку должны одобрить палата представителей, сенат, а затем подписать президент США.

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Газопровод, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, планировали достроить в 2019 году. Однако из-за санкций США против исполнителей и партнеров проекта его реализация затормозилась. Сейчас первая нитка трубы уже завершена, в «Газпроме» заявляли, что газ пустят уже в этом году.

Вашингтон считает «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы — в Белом доме заявляли, что Москва будет использовать трубу как политический инструмент в диалоге с ЕС. В Германии называли американские санкции вмешательством во внутренние дела и отмечали, что в ближайшие десятки лет энергетика страны не готова к отказу от российского газа.

В конце мая Байден заявил, что введение новых санкций против «Северного потока-2» непродуктивно с точки зрения выстраивания отношений с Европой, к тому же проект уже практически завершен. В Кремле подобные заявления из Белого дома поприветствовали. «Бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили», — говорил российский президент Владимир Путин.

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