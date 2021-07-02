09:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Американские войска покинули крупнейшую авиабазу США в Афганистане
Американские войска оставили крупнейшую авиабазу США в Афганистане. Об этом со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщает Fox News.
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Уточняется, что объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.
Упомянутая военная база находится к северу от столицы страны. Во время Афганской войны 1979−1989 годов ею пользовались советские войска. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она перешла в руки США, став крупнейшей и главной базой Соединенных Штатов в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Германия и Италия завершили вывод войск из Афганистана.
1 июня уточнялось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.