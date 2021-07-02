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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинцы раскритиковали идею марша курсанток на каблуках

Курсантки Военного института Киевского национального университета (ВИКНУ) имени Тараса Шевченко на праздновании Дня независимости Украины будут маршировать на каблуках. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своей официальной странице в Facebook.

Источник: AFP 2021

Девушки впервые наденут парадную форму и туфли на каблуках. Преподаватель университета Евгений Балабушка уточнил, что они уже начали тренироваться маршировать в таком виде дважды в день. Одна из курсанток рассказала, что «это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся».

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Новость вызвала недоумение у украинских граждан, раскритиковавших это решение. Пользователи начали писать гневные комментарии к публикации, в которых сравнили марш с «показом мод» и напомнили про существование берцев для женщин и мужчин. Впоследствии комментарии к посту на Facebook закрыли.

Последний раз курсантки шли по Крещатику на День независимости в 2018 году. Тогда в состав колонны входили учащиеся ВИКНУ и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Они были в берцах и с оружием в руках.

В феврале в министерстве обороны на 30-ю годовщину независимости Украины предложили провести в Киеве военные парады, привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения. Помимо этого, планировалось пригласить руководителей оборонных ведомств и военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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