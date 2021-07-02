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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров рассказал о растущей угрозе ИГ в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о растущей угрозе в лице террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Его цитирует РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни российский министр пояснил, что террористы активно осваивают новые территории, в том числе в Афганистане, на фоне вывода войск НАТО и общей нестабильности в регионе. По словам Лаврова, боевики ИГ угрожают безопасности союзников России — стран Средней Азии.

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«Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана», — пояснил глава МИД.

Ранее американские войска оставили крупнейшую авиабазу США «Баграм» в Афганистане, объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.

1 июня уточнялось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

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