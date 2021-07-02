19:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко закрыл границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью закрыть границу с Украиной. Он обосновал решение перевозкой оружия.
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«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал Лукашенко на собрании в честь Дня Независимости (цитата по БелТА).
Он сообщил о «вскрытых созданных “спящих” террористических ячейках».
Александр Лукашенко 19 июня запретил принимать пассажирские самолеты из Украины. Он ввел ограничение в ответ на то, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Киев ввел запрет