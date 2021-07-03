Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых В общем случае он совсем не характерен для заболевших коронавирусной инфекцией
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
12«Клубничная Луна» в небе над планетой
16:41 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке сократили бюджетные расходы на командировки для госслужащих

ТАСС, 3 июля. Ограничения по объему командировочных расходов введены для госслужащих на Камчатке, в частности, теперь на средства бюджета они не смогут проживать в гостиничных номерах классов «люкс» и «полулюкс», сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

Источник: Reuters

В соответствии с законом Камчатского края, принятым в 2008 году, чиновники ранее имели право на неограниченную стоимость проживания в номерах во время служебных командировок. Стоимость ограничивалась только самой высокой стоимостью двухкомнатного или однокомнатного номера в зависимости от ранга чиновника.

Новость
В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

«Начиная с себя, я предложил ввести ограничения по объему командировочных расходов. Проведенный анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся к затратам в командировках. Поэтому мы введем единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы, перенаправить их на самые важные задачи, стоящие перед регионом», — приводит пресс-служба слова главы региона Владимира Солодова на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Теперь все без исключения государственные гражданские служащие и лица, замещающие госдолжности, в командировках по Камчатке имеют право проживать за бюджетные деньги в одноместных стандартных номерах, «люксы» и «полулюксы» под запретом.

Если командировка планируется за пределы региона, то стоимость проживания распределяется следующим образом: до 10 тыс. рублей в сутки из бюджета края будет выделено на проживание первого вице-губернатора Камчатского края, председателя правительства — первого вице-губернатора, вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Камчатского края; 5 тыс. рублей в сутки — максимальная стоимость проживания для иных лиц, замещающих государственные должности и для государственных гражданских служащих.

Новость
Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года

Для работников подведомственных учреждений стоимость расходов на проживание также сокращается. На территории Камчатки плата за проживание ограничивается стоимостью одноместного стандартного номера, за пределами края — цена за номер должна составлять не более 5 тыс. в сутки.

Кроме того, Солодов выступил с инициативой сократить расходы на перелеты госслужащих. Теперь перелеты продолжительностью до четырех часов должны будут осуществляться в эконом-классе, эта мера коснется губернатора, председателя правительства, первых вице-губернаторов, вице-губернаторов, заместителей председателя правительства и всех членов президиума Законодательного собрания. Для министров и уполномоченных в Камчатском крае теперь все перелеты за счет краевого бюджета будут проходить в классе «эконом».

«В части экономии на командировочных расходах это ограничение в скором времени даст видимый эффект, потому что разница в тарифах “эконом” и “бизнес-классов” достигает нескольких десятков тысяч рублей», — отметил Солодов, которого цитирует пресс-служба.

 Что сказал Путин об "антипрививочниках"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Стало известно о «плане Б» Ельцина на случай проигрыша в 1996-м
Минздрав: насколько вакцины спасают от заражения, еще неизвестно
Банк случайно перевел семье из Луизианы $50 млрд
Уткин: Вопрос об отставке Черчесова решен
«За нас почти вся Европа». Украина готова к рубке с Англией
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Что это? На отшибе Вселенной замечен загадочный объект-гигант Он больше всей галактики Млечный Путь
Авто
Маршрут выходного дня: Городец — музей под открытым небом Оказаться в купеческом квартале, принять участие в церемонии чаепития, отведать вкусных пряников, купить расписную деревянную посуду и помахать теплоходу на Волге — в Городце царит особая атмосфера старины. Поехали!
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Красавица "Жади" 20 лет спустя. Как изменилась
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь