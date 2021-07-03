На Камчатке сократили бюджетные расходы на командировки для госслужащих

В соответствии с законом Камчатского края, принятым в 2008 году, чиновники ранее имели право на неограниченную стоимость проживания в номерах во время служебных командировок. Стоимость ограничивалась только самой высокой стоимостью двухкомнатного или однокомнатного номера в зависимости от ранга чиновника.
«Начиная с себя, я предложил ввести ограничения по объему командировочных расходов. Проведенный анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся к затратам в командировках. Поэтому мы введем единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы, перенаправить их на самые важные задачи, стоящие перед регионом», — приводит пресс-служба слова главы региона Владимира Солодова на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
Теперь все без исключения государственные гражданские служащие и лица, замещающие госдолжности, в командировках по Камчатке имеют право проживать за бюджетные деньги в одноместных стандартных номерах, «люксы» и «полулюксы» под запретом.
Если командировка планируется за пределы региона, то стоимость проживания распределяется следующим образом: до 10 тыс. рублей в сутки из бюджета края будет выделено на проживание первого вице-губернатора Камчатского края, председателя правительства — первого вице-губернатора, вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Камчатского края; 5 тыс. рублей в сутки — максимальная стоимость проживания для иных лиц, замещающих государственные должности и для государственных гражданских служащих.
Для работников подведомственных учреждений стоимость расходов на проживание также сокращается. На территории Камчатки плата за проживание ограничивается стоимостью одноместного стандартного номера, за пределами края — цена за номер должна составлять не более 5 тыс. в сутки.
Кроме того, Солодов выступил с инициативой сократить расходы на перелеты госслужащих. Теперь перелеты продолжительностью до четырех часов должны будут осуществляться в эконом-классе, эта мера коснется губернатора, председателя правительства, первых вице-губернаторов, вице-губернаторов, заместителей председателя правительства и всех членов президиума Законодательного собрания. Для министров и уполномоченных в Камчатском крае теперь все перелеты за счет краевого бюджета будут проходить в классе «эконом».
«В части экономии на командировочных расходах это ограничение в скором времени даст видимый эффект, потому что разница в тарифах “эконом” и “бизнес-классов” достигает нескольких десятков тысяч рублей», — отметил Солодов, которого цитирует пресс-служба.