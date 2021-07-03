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07:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о «плане Б» в штабе Ельцина на случай проигрыша Зюганову в 1996-м

В ходе избирательной кампании 1996 года штабе кандидата в президенты и тогдашнего главы государства Бориса Ельцина существовал некий «план Б», связанный, вероятно, с подтасовкой результатов голосования, на случай его проигрыша основному конкуренту, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал, не приводя подробностей, социолог Николай Попов, который в то время возглавлял социологическое направление Аналитического центра президента России.

Источник: РИА "Новости"

«Вбросы и “карусели” появились, я думаю, позже. Насколько знаю из своих источников, запасные варианты в 1996-м продумывались. Из серии — если все пойдет не так. Но “все” пошло так, как надо», — заявил он, отвечая на вопрос о том, насколько честным был подсчет голосов.

По его словам, те выборы были «достаточно честные», их «результат соответствовал волеизъявлению народа».

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При этом собеседник «Ленты.ру» рассказал, что «за Ельцина проголосовал средний россиянин».

«Одной ядерной группы у него не было. Это не молодежь, как у Явлинского, не партийцы, как у Зюганова, не военные, как у Лебедя. Основной костяк — простые трудящиеся. Но явно не коммунисты», — резюмировал социолог.

Президентские выборы 1996 года — единственные в истории России, которые прошли в два тура, состоявшиеся 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были самовыдвиженец, тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.

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