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08:21 (мск), источник: ТАСС

В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Об этом говорится в проекте отрицательного заключении кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

Согласно инициативе, налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей — от 1% до 5%, для яхт и самолетов — от 3% до 7%.

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Как отмечают в правительстве, указанное имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)», которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости.

«Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей», — указывается в проекте отзыва.

Таким образом, по мнению правительственной комиссии, принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в кабмине.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Игорем Ананских. Документ пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

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