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03:13 (мск), источник: ТАСС

Дональд Туск возглавит крупнейшую оппозиционную партию в Польше

ВАРШАВА. /ТАСС/. Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер Европейской народной партии Дональд Туск возвращается к активной политической деятельности в Польше. Об этом он сообщил в субботу на съезде крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП).

Источник: AP 2021

«Я вернулся на 100%», — отметил он. По словам Туска, он верит в свою команду. «То, с чем я тут встретился, начиная от решения Бориса Будки, это было сильнее, чем мое личное стремление вернуться к борьбе, потому что это дало мне веру в то, что я могу работать с людьми, которые действительно хотят сделать что-то хорошее, несмотря на личные интересы», — указал он.

Занимавший в последние годы пост лидера «Гражданской платформы» Борис Будка попросил Туска вернуться в партию и возглавить ее. «Нужно передать эстафету, чтобы вместе добиться победы, вместе добиться успеха», — сказал он.

Туску 64 года. В начале 2000-х он стал одним из основателей партии «Гражданская платформа», придерживающейся либерально-консервативной идеологии. С 2003 Туск стал ее председателем. Успех пришел к нему и его политическим соратникам в 2007 году, когда ГП победила на внеочередных парламентских выборах.

Туск стал премьером и занимал этот пост до сентября 2014 года, когда он был избран председателем Евросовета и вынужден был отказаться от должностей в стране. В современной польской истории еще не было политика, который смог бы продержаться в кресле главы кабмина такой продолжительный срок.

После ухода Туска из польской политической жизни ГП быстро утратила лидирующие позиции и в 2015 году проиграла парламентские выборы своему главному конкуренту — консервативной партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость», которая остается у власти до сих пор.

Как сообщают местные СМИ, польская оппозиция связывает с возвращением Туска большие надежды, так как за минувшие семь лет им не удалось ярко себя проявить. Ближайшие парламентские выборы состоятся в Польше в 2023 году. Годом ранее пройдут выборы органов местного самоуправления.

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