14:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. В число приоритетов вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией.
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«Утвердить прилагаемую стратегию национальной безопасности РФ… Признать утратившим силу указ президента РФ от 31 декабря 2015 года… “О стратегии национальной безопасности”», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня подписания 2 июля. Стратегия состоит из 43 страниц.
Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования.
«Усилению военных опасностей и военных угроз РФ способствуют попытки силового давления на Россию… США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в
В стратегии отмечается сохраняющиеся
«Человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что в проекте новой стратегии национальной безопасности предусмотрен ответ на недружественные действия других стран.