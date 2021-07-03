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14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. В число приоритетов вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Утвердить прилагаемую стратегию национальной безопасности РФ… Признать утратившим силу указ президента РФ от 31 декабря 2015 года… “О стратегии национальной безопасности”», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня подписания 2 июля. Стратегия состоит из 43 страниц.

Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования.

Он определяет национальные интересы и приоритеты России для укрепления национальной безопасности и развития страны.

«Усилению военных опасностей и военных угроз РФ способствуют попытки силового давления на Россию… США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в разделе «Оборона страны».

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В стратегии отмечается сохраняющиеся социально-экономические проблемы населения России. Власти считают, что на этом фоне «растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества». Также власти считают, что общество заинтересовано в кадровой политике в органах власти без влияния «групповых и родственных интересов».

«Человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.. Все более разрушительному воздействию подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные ценности. Абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализуется употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни», — говорится в разделе «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что в проекте новой стратегии национальной безопасности предусмотрен ответ на недружественные действия других стран.

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