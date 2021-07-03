Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что грозит за покупку настоящих сертификатов о вакцинации без прививки Стало известно, что есть черный рынок сертификатов о прививке от COVID-19
Фоторепортажи
1660 лет со дня рождения принцессы Дианы
1010 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать
18:05 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ: Токио уходит от конструктивного диалога с Москвой в сфере безопасности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Япония по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с японо-американскими военными учениями «Восточный щит», которые проходят 24 июня — 11 июля.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат отметила, что Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. «В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию “Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”, на самом деле подчинены одной задаче — обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном. При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по нашим обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области», — добавила она.

Новость
Захарова объяснила изменение позиции Зеленского по единству русских и украинцев

Россия рассматривает японо-американские военные учения «Восточный щит» сквозь призму обеспечения безопасности своих дальневосточных рубежей, говорится в комментарии Захаровой.

«Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на о. Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей», — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что 29 июня министр обороны Японии Нобуо Киси в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо указал на «критическую значимость» для страны северного направления. «На нем у островного государства, как известно, только один сосед — Российская Федерация. Таким образом, Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области», — отметила официальный представитель дипведомства.

 Что сказал Путин об "антипрививочниках"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
ЕС запретил продажу ряда одноразовых пластиковых изделий
Стало известно о «плане Б» Ельцина на случай проигрыша в 1996-м
Уткин: Вопрос об отставке Черчесова решен
Грустный кот Степан стал новым мемом в соцсетях (видео)
«За нас почти вся Европа». Украина готова к рубке с Англией
Банк случайно перевел семье из Луизианы $50 млрд
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
47-летний Сергей Безруков в пятый раз станет отцом Актер поделился красноречивым фото
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь