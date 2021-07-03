18:05 (мск), источник: ТАСС
МИД РФ: Токио уходит от конструктивного диалога с Москвой в сфере безопасности
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Япония
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Дипломат отметила, что Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области. «В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в
Россия рассматривает
«Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на о. Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ Российской Федерации, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей», — подчеркнула дипломат.
Захарова обратила внимание, что 29 июня министр обороны Японии Нобуо Киси в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо указал на «критическую значимость» для страны северного направления. «На нем у островного государства, как известно, только один сосед — Российская Федерация. Таким образом, Токио конкретными действиями и устами своего министра обороны указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области», — отметила официальный представитель дипведомства.