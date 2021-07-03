Минск выдвинул «тактические резервы» на границу с Украиной

Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной, на отдельные ее участки были выведены «тактические резервы» для ужесточения контроля за перемещениями граждан, сообщил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский, передает «РИА Новости».
«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», — сказал Бычковский.
Он добавил, что с учетом «складывающейся обстановки» на отдельных участках границы применяются «тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе».
По словам Бычковского, граждане все еще могут въезжать и выезжать из Белоруссии, однако власти приняли дополнительные меры безопасности и ввели ограничения. Так, был усилен контроль и досмотр граждан, в первую очередь въезжающих в республику.
«В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», — добавил представитель ГПК.
Впрочем, утром в субботу украинская погранслужба сообщала, что «за прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшение пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось».
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил полностью перекрыть границу с Украиной из-за поставок «огромного количества оружия».
Киев отверг эти обвинения и заявил, что никогда не вмешивался в дела Белоруссии и не собирается делать этого в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности, — подчеркнул официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
О том, что в Белоруссию из Украины ввозятся «тонны оружия», Лукашенко говорил еще в декабре. «Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели», — прокомментировал он задержания, произошедшие перед этим.
Украина тогда также не согласилась с обвинениями и назвала их «очередными инсинуациями».