22:14 (мск), источник: Известия
В Кремле предложили Лукашенко посетить Крым
Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Об этом 3 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости. Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Белоруссия будут укреплять союзнические связи.
1 июля стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили вопрос открытия большего количества рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» в РФ.
В конце мая прошла встреча Путина и Лукашенко в Сочи. Белорусский лидер провел в РФ два дня. В первый день его визита состоялись длительные официальные переговоры с российским лидером. Они продолжались более пяти часов.
В частности, стороны затронули вопросы дальнейшего развития