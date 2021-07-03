В ГИБДД предложили проверять курьеров-велосипедистов на знание ПДД

«Статистика показывает, что данная категория [курьеры на велосипедах] у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо сейчас будет проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах», — пояснил Быков.
В сентябре прошлого года сервис доставки Delivery Club уже ввел новую систему тестирования при приеме на работу, в рамках которой потенциальных курьеров проверяют на знание ПДД. Кандидат может допустить в тесте не более двух ошибок, иначе ему придется заново изучать материал и проходить тестирование.
В компании поясняли, что маршруты курьеров часто проходят в оживленных местах, поэтому там решили включить в тесты дополнительные вопросы по безопасности.
На фоне пандемии коронавируса курьеры в Москве также обязаны вакцинироваться от COVID-19. Тем, кто получит прививку, «Яндекс» предложит преимущества в работе с заказами клиентов.
Вакцинированные курьеры смогут раньше других получать и принимать новые заказы, а также получат доступ к плановым сменам на полчаса раньше, чем все остальные, и смогут выбрать наиболее удобный и выгодный район доставки и временной интервал смены, объяснили в компании.