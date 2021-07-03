23:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Байден: США пока не знают, кто стоит за недавней хакерской атакой
Американское правительство пока не считает, что за хакерской атакой с использованием
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«Мы не уверены (кто стоит за атакой, — “Ъ”)», — заявил господин Байден (цитата по Reuters). «Первоначально предполагалось, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал американский президент.
Ранее международная компания—производитель программного обеспечения Kaseya подверглась кибератаке с применением
По данным Bloomberg, атаку могли совершить хакеры связанной с Россией группировки REvil. Всего кибератака REvil могла затронуть около 200 компаний. Сумма выкупа, которую требовали хакеры, — от $45 тыс.
По информации агентства, целью атаки были IT -компании, клиентами которых являются предприятия малого и среднего бизнеса. Всего кибератака затронула около шести таких компаний, в число клиентов которых входят 200 более мелких фирм.