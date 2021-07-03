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23:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: США пока не знают, кто стоит за недавней хакерской атакой

Американское правительство пока не считает, что за хакерской атакой с использованием вируса-вымогателя стоят хакеры из России. Об этом заявил президент США Джо Байден. Ранее была осуществлена кибератака, затронувшая сотни американских компаний.

Источник: Reuters

«Мы не уверены (кто стоит за атакой, — “Ъ”)», — заявил господин Байден (цитата по Reuters). «Первоначально предполагалось, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал американский президент.

Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам провести расследование, и Соединенные Штаты ответят, если они решат, что виновата Россия.

Ранее международная компания—производитель программного обеспечения Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя.

По данным Bloomberg, атаку могли совершить хакеры связанной с Россией группировки REvil. Всего кибератака REvil могла затронуть около 200 компаний. Сумма выкупа, которую требовали хакеры, — от $45 тыс.

По информации агентства, целью атаки были IT -компании, клиентами которых являются предприятия малого и среднего бизнеса. Всего кибератака затронула около шести таких компаний, в число клиентов которых входят 200 более мелких фирм.

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