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3 июля, источник: РБК

Антонов заявил об отсутствии у США намерений по возврату дипсобственности

Госдепартамент США заявил что не намерен возвращать России ее дипломатическую собственность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Этот вопрос [о возвращении дипсобственности] серьезно поднимался нашим президентом <…> Никакого движения по дипсобственности нет. Мне было четко сказано на уровне Госдепартамента: мы вам дипсобственность не отдадим», — сказал он.

Антонов также сообщил, что ему дали понять, что российской дипмиссии лучше продавать собственность в США и думать над тем, что купить взамен нее.

По его словам, российская сторона намерена продолжать попытки стабилизировать российско-американские отношения. Однако он добавил, что политика давления со стороны США на Россию будет продолжена.

Дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года, когда указом экс-президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 российских дипломатов, а также конфискованы две загородные дачи у российских дипмиссий в Нью-Йорке и Вашингтоне. Россия ответила на эти меры в конце июня 2017 года, потребовав от США сократить численность дипломатов в России до 455 человек, чтобы установить паритет.

После этого в августе 2017 года Госдепартамент США объявил о решении закрыть российские диппредставительства в Сан-Франциско и Нью-Йорке, объяснив это решением уравнять число консульских учреждений России в США с числом представительств США в России. «После этих действий у обеих стран останется по три консульства», — подчеркивается в сообщении Госдепа. Позже в марте 2018 года генконсульство России в Сиэтле также прекратило принимать граждан.

В заявлении, опубликованном российским МИДом, Москва призывала вернуть России дипломатические объекты. В документе отчуждение дипсобственности у России названо «возмутительным шагом» в духе «фактической экспроприации» принадлежащих России «дипломатических дач» в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее сообщала, что Вашингтон в качестве урегулирования вопроса с заблокированной российской дипломатической собственностью предлагал Москве выставить ее на продажу. По информации издания, к такому варианту экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз призывал своего российского коллегу Сергея Лаврова, однако россиян такое предложение не устроило.

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