3 июля, источник: РБК
Антонов заявил об отсутствии у США намерений по возврату дипсобственности
Госдепартамент США заявил что не намерен возвращать России ее дипломатическую собственность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире
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«Этот вопрос [о возвращении дипсобственности] серьезно поднимался нашим президентом <…> Никакого движения по дипсобственности нет. Мне было четко сказано на уровне Госдепартамента: мы вам дипсобственность не отдадим», — сказал он.
Антонов также сообщил, что ему дали понять, что российской дипмиссии лучше продавать собственность в США и думать над тем, что купить взамен нее.
Дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года, когда указом
После этого в августе 2017 года Госдепартамент США объявил о решении закрыть российские диппредставительства в
В заявлении, опубликованном российским МИДом, Москва призывала вернуть России дипломатические объекты. В документе отчуждение дипсобственности у России названо «возмутительным шагом» в духе «фактической экспроприации» принадлежащих России «дипломатических дач» в Вашингтоне и
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее сообщала, что Вашингтон в качестве урегулирования вопроса с заблокированной российской дипломатической собственностью предлагал Москве выставить ее на продажу. По информации издания, к такому варианту