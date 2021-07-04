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02:17 (мск), источник: ТАСС

В Британии намерены отправлять нелегальных мигрантов за решетку на срок до четырех лет

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с теми, кто прибывает в страну нелегальным способом. Об этом говорится в законопроекте, представленном в воскресенье Министерством внутренних дел Соединенного Королевства.

Источник: AP 2021

В частности, предложения, которые будут обсуждаться в первом чтении в парламенте 6 июля, подразумевают введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов и соответствующее увеличение наказания за это преступление с шести месяцев тюремного заключения до четырех лет.

Кроме того, с помощью изменений в законодательстве МВД рассчитывает, что лица, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов, могут быть пожизненно отправлены за решетку.

В настоящее время максимальный срок по этому правонарушению составляет 14 лет тюрьмы.

В заявлении ведомства отмечается, что предложения реформировать иммиграционное законодательство призваны «привести в порядок устаревшую систему предоставления убежища».

В свою очередь эксперты агентства PA указали, что данная реформа позволит привлекать к ответственности тех, кто пытается прибыть в страну морем, в частности через пролив Ла-Манш. По подсчетам агентства, только за первые шесть месяцев 2021 года около 6 тыс. человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках, в то время как за весь прошлый год этот показатель равнялся 8,4 тыс. мигрантов.

В представленном документе говорится, что законопроект «посылает четкий сигнал мигрантам о необходимости серьезно подумать перед тем, как платить деньги контрабандистам за опасное и нелегальное путешествие в Великобританию».

«Мы приветствуем всех, кто пользуется безопасными и законными маршрутами [для въезда в страну], но при этом боремся с нелегальной миграцией и связанным с ней криминалом», — заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

В ведомстве добавили, что зачастую мигранты, которые пытаются попасть в королевство на надувных лодках, «отправляются в путь из безопасных стран Европейского союза, где они могли бы попросить убежище».

Ужесточение иммиграционного законодательства было одним из предвыборных пунктов правящей Консервативной партии во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ранее британские власти подчеркивали, что около 62% людей, пытающихся получить убежище в королевстве, оказались в стране нелегально. При этом более 40 тыс. людей, котором было отказано в убежище, по-прежнему проживают на территории Великобритании.

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