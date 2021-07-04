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14:02 (мск), источник: РБК

Зеленский заявил, что Турция начала строить для Украины военный корабль

Военный корабль уже начали строить в Турции. В 2023 году его должны достроить на украинских верфях. Кроме того, Киев получит турецкие беспилотники Bayraktar.

Источник: Reuters

К концу 2023 года Турция построит для украинских военно-морских сил военный корабль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед ВМС в Одесской области.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях до конца 2023-го», — рассказал глава государства.

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Он добавил, что украинская морская авиация также получит турецкие беспилотники Bayraktar, персонал для их обслуживания уже завершил подготовку в Турции.

Зеленский отметил, что корабельный ракетный комплекс «Нептун» успешно прошел государственные испытания и в этом году поступит на вооружение.

В 2019 году бывший глава СНБУ Украины Александр Турчинов называл «Нептун» оружием, способным за несколько минут уничтожить Крымский мост и поразить любые российские военные корабли.

По словам главы конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, разработка комплекса крылатых ракет «Нептун» обошлась примерно в $40 млн.

Михаил Котляр

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