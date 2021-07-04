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15:08 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что за провокацией с британским эсминцем стоят США

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США.

Источник: AP 2021

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1», отвечая в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации».

«И президент [РФ Владимир Путин] объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», — подчеркнул Песков.

Ответ на провокации

Песков подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем.

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Представитель Кремля согласился с мнением, что в подобных ситуациях российская сторона будет действовать жестко, по уставу. «Это действительно так», — подчеркнул Песков. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента РФ Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе — топить».

При этом представитель Кремля заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», — указал Песков.

«А главное, как сказал президент, все-таки та информация, которую получил разведывательный самолет, это была не та информация, которую они собирались получить, это была та информация, которая российская сторона посчитала необходимым предоставить», — заявил Песков.

Он обратил внимание на то, что во время прямой линии Путин по памяти назвал хвостовой номер американского разведывательного самолета. «Мы даже когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания», — с улыбкой заметил представитель Кремля.

Ситуация с эсминцем и самолетом

В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

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Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины». По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а «проводили учебные стрельбы».

30 июня российский лидер во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами». Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов Греции на Крите взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

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