15:08 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что за провокацией с британским эсминцем стоят США
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/.
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«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется
«И президент [РФ Владимир Путин] объяснил, что так прощупываются
Ответ на провокации
Песков подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем.
Представитель Кремля согласился с мнением, что в подобных ситуациях российская сторона будет действовать жестко, по уставу. «Это действительно так», — подчеркнул Песков. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента РФ Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе — топить».
При этом представитель Кремля заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», — указал Песков.
«А главное, как сказал президент,
Он обратил внимание на то, что во время прямой линии Путин по памяти назвал хвостовой номер американского разведывательного самолета. «Мы даже когда сидели в аппаратной во время прямой линии,
Ситуация с эсминцем и самолетом
В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.
Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины». По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а «проводили учебные стрельбы».
30 июня российский лидер во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами». Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов Греции на Крите взлетел американский разведывательный стратегический самолет.